Le OnePlus 12 améliorera les points faibles de son prédécesseur avec un objectif périscope

Le OnePlus 12 devrait sortir fin 2023 ou début 2024. Le bruit court selon lequel le fabricant chinois va corriger les points faibles de son flagship pour en faire le smartphone performant presque abordable ultime.

De l’avis de nombreux experts, les smartphones OnePlus sont des appareils extrêmement puissants et bénéficient souvent de ce qui se fait de mieux en termes d’innovation. Cela dit, le OnePlus 11, dernier flagship en date du constructeur chinois est loin d’être exempt de défaut, dans le domaine de la photographie notamment. En ce sens, le OnePlus 12, dont la sortie est prévue pour décembre 2023 ou début 1024, est attendu au tournant.

À lire — Le OnePlus 11 est magnifique, mais n’a « aucune identité réelle » selon Carl Pei

Pour convaincre les potentiels clients de choisir le OnePlus 12 plutôt qu’un iPhone 15, par exemple, il se murmure sur les réseaux sociaux, Weibo, par exemple, que la marque chinoise dotera son smartphone d’un processeur Snapdragon 8 Gen 3 de dernière génération. Les dirigeants ont tenu compte des critiques affirmant que la qualité photo du OnePlus 11 est en dessous de la concurrence.

Le OnePlus 12 met tout particulièrement l’accent sur la qualité photographique

Bien que OnePlus soit connu pour sa capacité à améliorer ses appareils à travers des mises à jour logicielles, les concepteurs ont tout particulièrement soigné la configuration matérielle du OnePlus 12. Il sera ainsi équipé d’un capteur principal IMX9 de 50 MP, d’un ultra grand-angle à 50 MP et d’un zoom optique périscope de 64 MP, une première pour OnePlus. Cet objectif offre les performances d’un zoom optique sans trop épaissir l’appareil en intégrant un prisme qui reflète la lumière à 90 degrés. Plutôt que d’allonger la longueur focale sur sa profondeur, l’objectif s’étire donc sur sa hauteur.

À lire — Realme GT3 : le nouveau roi de la charge rapide promet les 100 % en moins de 10 min

La batterie d’une capacité de 5000 mAh permettra au OnePlus 12 de tenir une journée (voire plus) loin d’un chargeur. La charge rapide sera encore plus véloce, à 150 W, au lieu de 100 W pour le OnePlus 11. Le leaker Yogesh Brar affirme pour sa part que l’écran QHD OLED du OnePlus 12 mesurera 6,7 pouces de diagonale et se rafraîchira à une fréquence de 120 Hz.

Source : Gizchina