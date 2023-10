Le OnePlus 12 apparaît déjà sur le benchmark AnTuTu avec sa puce Snapdragon 8 Gen 3

OnePlus s’apprête à présenter son nouveau smartphone haut de gamme, le OnePlus 12, mais avant ça, on sait déjà ce que l’on peut attendre des performances de l’appareil grâce à un passage du smartphone sur le célèbre benchmark AnTuTu.

Xiaomi a été le premier à lancer ses smartphones Xiaomi 14, équipés de la toute nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 3 que nous avons pu découvrir à Hawaï il y a quelques jours. Ceux-ci seront bientôt rejoints par d’autres appareils, dont notamment le OnePlus 12, qui s’annonce tout aussi puissant.

Avant son lancement officiel, le OnePlus 12 est déjà passé sur le célèbre benchmark AnTuTu, qui dévoile chaque mois les 10 smartphones les plus performants du moment. Le smartphone est sans surprise propulsé par le dernier Snapdragon 8 Gen 3, OnePlus mettant un point d’honneur à toujours utiliser la dernière puce de l’entreprise américaine dans ses appareils haut de gamme.

Le OnePlus 12 passe la barre des 2 millions de points sur AnTuTu

Selon la capture d’écran effectuée par un internaute chinois, le OnePlus 12 est capable d’atteindre les 2 110 808 points sur AnTuTu, soit exactement ce que l’on attend du nouveau Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Le OnePlus 12 a également fait un passage sur Geekbench, un autre benchmark, sur lequel il a récolté 2169 points sur un cœur, et 6501 points sur tous les cœurs. Le score multicœur semble légèrement en dessous de la concurrence, mais il se peut qu’il ne s’agisse pas de la version finale de l’appareil.

Notez cependant que le OnePlus 12 n’est pas du smartphone le plus puissant de l’année 2023. Nous avons déjà pu voir d’autres benchmarks, dont notamment celui du Realme GT5 Pro, qui culmine à 2 229 696 points sur le même test. Mieux encore, le prochain Vivo X100, qui utilisera lui une puce DImensity 9300 signée MediaTek, a atteint pas moins de 2 249 858 points, et détient donc pour l’instant le record.

On sait que d’autres smartphones tels que l’Asus ROG Phone 8 seront aussi propulsés par une puce Snapdragon 8 Gen 3, et il pourrait bien venir voler la couronne de Vivo au cours des prochaines semaines. On attend également avec impatience l'arrivée d'autres smartphones gaming, tels que le Redmagic 9 Pro, qui devrait lui aussi être un concurrent de taille pour le record de l'année.