One UI 9 : votre smartphone Samsung Galaxy a-t-il droit à toutes les nouvelles fonctionnalités IA ?

Sans surprise, One UI 9 a surtout permis à Samsung de confirmer sa lancée dans le fabuleux monde de l’intelligence artificielle. Cependant, même si votre smartphone est éligible à la mise à jour, cela ne signifie qu’il pourra profiter de toutes ses nouveautés. Nous vous avons préparé un tableau récapitulatif pour vous aider à vous y retrouver.

samsung galaxy s26 fe prise en main

Ça y est, One UI 9 commence petit à petit à arriver en version stable sur les smartphones Galaxy. La semaine dernière, les Galaxy S26 ont été les premiers à recevoir la mise à jour tant attendue — si l’on ne prend pas en compte les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8 sortis cet été avec One UI 9 de préinstallé. Les modèles antérieurs ne devraient d’ailleurs pas tarder à suivre, le constructeur coréen ayant déjà dévoilé la date de déploiement sur les Galaxy S25 et Galaxy Z Fold 6/Flip 6.

On se doutait que ce dernier mettrait l’accent sur l’intelligence artificielle avec cette nouvelle version de sa surcouche, et l’on ne sait pas tromper. Plusieurs fonctionnalités inédites reposent sur Galaxy AI pour faciliter la vie de ses utilisateurs. Cela induit une mauvaise nouvelle pour certains utilisateurs : tous n’auront pas accès à ces nouveautés, bien souvent réservées aux smartphones haut de gamme.

Sur le même sujet — Ce smartphone Samsung milieu de gamme a enfin accès à la bêta de One UI 9

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités IA de One UI 9 ?

Mais avant toute chose, de quelles fonctionnalités parle-t-on exactement ? On vous propose un petit résumé de toutes les fonctions IA qui ont rejoint l’arsenal des smartphones Samsung avec One UI 9.

Now Nudge

Now Nudge analyse en temps réel l’écran de votre smartphone afin de générer des notifications ou des notes en lien avec ce que vous regardez. La fonction peut également remplir automatiquement des formulaires et vous rappelez certaines informations importantes, sans avoir à changer d’application.

Résumé de l’appel

On peut difficilement faire plus clair comme nom. Lorsque vous passez un appel, l’IA de votre téléphone génère un résumé des informations importantes échangées avec votre contact.

One UI 9 Samsung Galaxy S25 Galaxy AI Now nudge et Résumé de l'appel
Crédits : Phonandroid

Now Brief

Now Brief n’est pas nouveau sur les smartphones Samsung, mais a droit à une petite amélioration avec One UI 9. Il est désormais possible de créer ses propres cartes personnalisées en choisissant les informations que l’on souhaite garder à disposition.

Ma Cam Suivi

Il s’agit d’une fonctionnalité assez impressionnante, puisqu’elle permet de garder en visu un sujet particulier dans une vidéo en laissant l’IA retravailler le cadrage.

Quels sont les smartphones Samsung éligibles aux fonctionnalités IA de One UI 9 ?

Reste donc à savoir si votre smartphone pourra profiter de toutes ces nouveautés. En effet, il faudra non seulement être muni d’un Galaxy S ou Z, mais en plus d’un modèle assez récent pour être certain de recevoir ces fonctionnalités. Nous vous avons donc préparé un tableau récapitulatif pour vous aider à mieux vous y retrouver. Si votre smartphone ne se trouve pas dans cette liste, c’est qu’il ne recevra malheureusement aucune des fonctions IA citées.

Now NudgeRésumé de l'appelNow Brief amélioréMa Cam Suivi
Galaxy S26, S26+, S26 Ultra
Galaxy S26 FE
Galaxy S25, S25+, S25 Ultra
Galaxy S25 FE
Galaxy S24, S24+, S24 Ultra
Galaxy S24 FE
Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra, Z Flip 8
Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7
Galaxy Z TriFold
Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

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