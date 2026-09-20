Il fait tenir une chanson entière dans seulement 8 QR codes, et c’est complètement fou

Faire tenir une chanson dans de simples QR codes, c’est possible. Un youtubeur a en effet réussi cette prouesse, qui permet de stocker et d’écouter une piste audio complète sans avoir à se connecter à Internet.

Une récente annonce de Sony, qui a évoqué son intention d’abandonner définitivement les supports physiques pour les jeux PlayStation, a fait l’effet d’une bombe. En effet, de nombreux utilisateurs craignent ici de perdre la propriété de leurs titres vidéoludiques. Heureusement, certains supports jouissent d’une grande popularité. C’est notamment le cas des CD, qui sont en train de faire leur grand retour.

Mais il n’est ici question ni de CD, ni de cassette, ni encore moins de données stockées sur un disque dur. En effet, le youtubeur Makestreme s’est donné pour défi de faire tenir une chanson entière sur… des QR codes. Ces derniers ont plusieurs fonctions, et peuvent même aider les hackers à lancer des attaques sans être détectés par les antivirus.

Mais stocker des données via des QR codes n’est pas chose commune. Et pourtant, le youtubeur a réussi son pari. Celui-ci a pu faire tenir une chanson entière, « imprimée » sur huit QR codes répartis sur deux faces, à la manière des faces A et B d’une cassette. Le passionné a d’ailleurs baptisé son invention « QR cassette ».

Comment faire tenir une chanson sur des QR codes ?

Toutefois, il ne faut pas s’attendre à un son de haute qualité. En effet, pour réussir à faire tenir une chanson sur une poignée de pixels, le youtubeur a dû forcément compresser la chanson. Une fois le morceau compressé à 24 Ko maximum grâce à EnCodec, l’outil d’IA de Meta, celui-ci a utilisé un script Python personnalisé pour générer huit QR codes.

Et la bonne nouvelle, c’est que contrairement aux QR codes classiques, l’invention du youtubeur permet à la chanson d’être lue sans accès à Internet. En revanche, une simple lecture du code via votre smartphone ne suffit pas. En effet, ce format nécessite un logiciel capable d’identifier et de reconstruire la chanson. Et là aussi, le script Python personnalisé du développeur est nécessaire.

Ce n’est pas la première fois qu’un youtubeur partage ses inventions sur YouTube. On a par exemple pu voir un bricoleur transformer une cartouche NES en véritable console capable de faire tourner des jeux. Par ailleurs, un autre youtubeur a réussi à jouer à Mario Kart Live avec le Power Glove de Nintendo.