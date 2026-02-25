Now Nudge arrive sur les Samsung Galaxy pour vous faciliter la vie : comment ça marche ?

Finalement, la fonctionnalité Now Nudge arrivera bien sur One UI 8.5. Une bonne surprise pour les utilisateurs en parallèle de la sortie des Galaxy S26. Maintenant qu'elle est officielle, voyons comment ça marche.

Quitte à acheter un smartphone bourré de fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle, autant s'en servir non ? De toute manière, il est quasiment impossible d'y échapper. Les récents Galaxy S26 de Samsung en sont un parfait exemple.

En décembre dernier, la version bêta de One UI 8.5 laisse entrevoir une quelque chose de pratique sur le papier : Now Nudge. Et alors que l'on pensait devoir finalement attendre One UI 9 pour en profiter, surprise : les Galaxy S26 intègre l'option.

En résumé, ce sont des suggestions contextuelles automatiques que l'on pourrait traduire littéralement par “coup de coude“. Le genre qu'on vous donne pour attirer votre attention. Car c'est bien là l'idée derrière Now Nudge : un genre d'assistant personnel discret qui pense savoir ce dont vous avez besoin à un instant T.

Ce n'est donc pas vous qui allez invoquer les “nudges”, mais eux qui s'afficheront aux moments opportuns. L'utilisation du pluriel pour parler des nudges est volontaire. Ils peuvent se classer en différentes catégories en fonction de la finalité à atteindre.

Now Nudge analyse l'écran de votre smartphone pour vous assister au quotidien

Now Nudge a 3 objectifs principaux : vous rappeler des informations importantes (Contextual nudges), effectuer certaines actions rapidement (Action nudges) et faciliter le remplissage de formulaires (Autofill nudges). Pour tout cela, Galaxy AI est à la manoeuvre. L'IA analyse ce qu'il se passe à l'écran et a donc accès de manière sécurisée à vos contenus comme vos conversations.

Imaginez que vous receviez un message confirmant une réservation à un restaurant. Vous avez oublié de l'ajouter à votre agenda ? Aucun problème : l'IA s'en souviendra et vous le rappellera via un Contextual nudge. Dans la même situation, un Action nudge peut apparaître pour vous proposer d'ouvrir votre calendrier. Ou votre GPS si vous êtes en train de parler du fait que vous ne savez pas où se trouve le lieu. Quant aux Autofill nudges, ils se servent de vos informations personnelles connues pour préremplir les formulaires sur le Web.