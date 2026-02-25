Now Nudge arrive sur les Samsung Galaxy pour vous faciliter la vie : comment ça marche ?

Finalement, la fonctionnalité Now Nudge arrivera bien sur One UI 8.5. Une bonne surprise pour les utilisateurs en parallèle de la sortie des Galaxy S26. Maintenant qu'elle est officielle, voyons comment ça marche.

samsung galaxy s26 prise en main 15
Crédits : Phonandroid

Quitte à acheter un smartphone bourré de fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle, autant s'en servir non ? De toute manière, il est quasiment impossible d'y échapper. Les récents Galaxy S26 de Samsung en sont un parfait exemple.

En décembre dernier, la version bêta de One UI 8.5 laisse entrevoir une quelque chose de pratique sur le papier : Now Nudge. Et alors que l'on pensait devoir finalement attendre One UI 9 pour en profiter, surprise : les Galaxy S26 intègre l'option.

En résumé, ce sont des suggestions contextuelles automatiques que l'on pourrait traduire littéralement par “coup de coude“. Le genre qu'on vous donne pour attirer votre attention. Car c'est bien là l'idée derrière Now Nudge : un genre d'assistant personnel discret qui pense savoir ce dont vous avez besoin à un instant T.

Ce n'est donc pas vous qui allez invoquer les “nudges”, mais eux qui s'afficheront aux moments opportuns. L'utilisation du pluriel pour parler des nudges est volontaire. Ils peuvent se classer en différentes catégories en fonction de la finalité à atteindre.

Now Nudge analyse l'écran de votre smartphone pour vous assister au quotidien

Now Nudge a 3 objectifs principaux : vous rappeler des informations importantes (Contextual nudges), effectuer certaines actions rapidement (Action nudges) et faciliter le remplissage de formulaires (Autofill nudges). Pour tout cela, Galaxy AI est à la manoeuvre. L'IA analyse ce qu'il se passe à l'écran et a donc accès de manière sécurisée à vos contenus comme vos conversations.

Now Nudge

Imaginez que vous receviez un message confirmant une réservation à un restaurant. Vous avez oublié de l'ajouter à votre agenda ? Aucun problème : l'IA s'en souviendra et vous le rappellera via un Contextual nudge. Dans la même situation, un Action nudge peut apparaître pour vous proposer d'ouvrir votre calendrier. Ou votre GPS si vous êtes en train de parler du fait que vous ne savez pas où se trouve le lieu. Quant aux Autofill nudges, ils se servent de vos informations personnelles connues pour préremplir les formulaires sur le Web.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le Galaxy S26 anticipe nos besoins, et ça change tout dans notre usage du smartphone

Samsung a présenté une nouvelle fonctionnalité basée sur l’IA pour ses Galaxy S26. L’automatisation des requêtes permet de valider des actions proposées par le système pour nous faire gagner du…

Galaxy S26 : Boulanger casse déjà les prix avec ces offres de lancement, vite !

Les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra viennent tout juste de rejoindre la grande famille des smartphones Samsung et, pour fêter cette sortie, Boulanger dévoile des offres irrésistibles pour vous…

Samsung lance les précommandes des Galaxy S26 avec de fortes réductions

Samsung frappe fort pour le lancement des Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra avec des réduction inédites lors des précommandes. Voici comment profiter de cette promotion à durée limitée. Voir…

Samsung Galaxy S26 : date de sortie, prix, fiche technique… tout savoir sur les derniers smartphones premium

Dans un marché tendu, Samsung renouvelle sa gamme premium avec les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. Ces modèles valent-ils le coup ? Design, performances, autonomie, photo, voici tout ce…

Test Samsung Galaxy Buds4 Pro : le nouveau monstre de basses de Samsung qui veut faire oublier Apple

Présentés en même temps que les Galaxy Buds4 et les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra, les Galaxy Buds4 Pro sont positionnés pour affronter les AirPods Pro 3 d’Apple. Le…

Les Galaxy Buds4 et Buds4 Pro sont officiels, Samsung cible carrément les AirPods d’Apple

Lors de sa première conférence Unpacked de 2026, Samsung a officialisé trois Galaxy S26, mais pas uniquement. La firme coréenne a également présenté deux nouvelles paires d’écouteurs : les Galaxy…

Privacy Display : pourquoi cette fonction est-elle réservée au S26 Ultra ?

Les Galaxy S26 sont officiels ! Avec eux débarque le Privacy Display. Une fonctionnalité exclusive au modèle Ultra, le plus onéreux de la gamme. Pourquoi cette chasse gardée ? Il…

Samsung lance les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra : alors, quoi de (vraiment) neuf ?

Aujourd’hui, Samsung a officialisé ses nouveaux smartphones, les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra. Si la marque coréenne a œuvré sur les trois modèles, c’est surtout le Galaxy…

Nous avons essayé les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra de Samsung, voici nos premières impressions

Comme prévu, Samsung a dévoilé ses nouveaux smartphones haut de gamme à l’occasion de la première conférence Unpacked de 2026. Ils sont trois. Ils remplacent les modèles de début 2025….

Une enquête révèle enfin pourquoi cette Xiaomi SU7 Ultra a piégé son conducteur dans les flammes

En octobre dernier, une Xiaomi SU7 Ultra a piégé son conducteur dans les flammes après un violent crash. Malgré l’intervention de témoins, il n’a pas pu s’extraire du véhicule en…