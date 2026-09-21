Visiblement, Google ne veut pas que vous perdiez du temps à cliquer sur des liens pour lire la source d’une information. La firme teste une nouvelle option de Discover appelée « Dive deeper ».

Vous l’avez forcément remarqué en lançant une recherche Google ces dernières semaines. Dans la majorité des cas, la liste des différents liens est précédée d’un résumé IA censé apporter la réponse à votre question. Certains y voient un gain de temps appréciable, d’autres ont très rapidement cherché à savoir comment se débarrasser des résumés IA dans les résultats de recherche de Google. Du côté de la firme, ils sont partis pour rester, et même se développer.

Dans le flux d’actualités Google Discover pourrait bientôt s’afficher un bouton « Dive deeper », qui sera probablement traduit en français par « En savoir plus ». En appuyant dessus, l’IA génère un résumé relatif au sujet global de l’information affichée via plusieurs types de sources. L’idée étant de vous épargner l’ouverture de différentes pages Web en regroupant leurs données au sein d’un seul texte.

« Dive deeper », où quand Google Discover résume un sujet pour vous

« En appuyant sur « En savoir plus », vous accéderez à un bref aperçu du sujet, accompagné de liens bien visibles vers des articles connexes, des réactions de la communauté et des reportages originaux. Nous testerons d’abord cette expérience sur des vidéos et expérimenterons différents designs dans les semaines à venir […], tout en procédant par itérations pour déterminer ce qui fonctionne le mieux », lit-on dans un post sur X (Twitter). Avec un exemple du résultat à retrouver ci-dessous.

Dans les commentaires, les internautes sont unanimes : cette fonctionnalité risque de tuer de nombreux sites Internet, dont le trafic est déjà mis à mal par l’arrivée des résumés IA. Comme sur ces derniers, « En savoir plus » de Google Discover indique les liens des pages dont sont tirées les informations. Mais soyons réalistes : la majorité des utilisateurs ne prendront pas la peine de cliquer dessus. Avec le risque de se retrouver face à des données incorrectes sans le savoir.