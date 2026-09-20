L’IA pourrait bientôt changer de nom, Donald Trump lance un sondage

Concernant l’intelligence artificielle, Donald Trump a un avis bien tranché. Le président américain veut non seulement poursuivre son développement, mais également la renommer.

Donald Trump
Crédit : Wikimedia

En 2026, le monde entier a pu avoir un avant-goût des effets néfastes de l’IA. Tout d’abord, l’explosion des centres d’entraînement d’IA a créé une pénurie de composants, et notamment de RAM. Cette crise, aussi baptisée RAmageddon, a provoqué une montée des prix sans précédent. Apple a par exemple procédé à des augmentations allant jusqu’à 700 €, et Microsoft a augmenté les prix de ses Xbox Series X/S le mois dernier. Mais ce n’est pas tout.

En effet, en juillet dernier, une cyberattaque d’un nouveau genre a fait l’effet d’une bombe dans l’industrie. Le créateur de ChatGPT, OpenAI, procédait alors à un simple test visant à mesurer les performances de l’un de ses modèles, GPT-5.6 Sol. Mais au cours de l’essai, les choses n’ont pas tardé à déraper.

En effet, l’IA s’est attaquée à un véritable site, Hugging Face, sans que l’on ne le lui ait demandé. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que cet incident a eu d’importantes répercussions. De nombreux responsables ont en effet appelé à prendre des mesures pour que ce genre d’incidents ne se reproduise pas.

Donald Trump veut renommer l’intelligence artificielle

Mais cela n’empêche pas Donald Trump de soutenir activement le développement de l’IA aux États-Unis. Le président américain affirme même vouloir « chérir [l’industrie de l’IA], l’aider et veiller sur elle à mesure qu’elle se développe ». Par ailleurs, Donald Trump est insatisfait du terme « intelligence artificielle ».

Sur son propre réseau social, Truth Social, le président américain explique : « de nombreuses personnes pensent que les mots “Artificial Intelligence” sont inexacts et très peu éloquents lorsqu’il s’agit de l’IA, ou Artificial Intelligence ». Donald Trump a ensuite lancé un sondage qui propose, au choix, de renommer l’IA Superior Intelligence, Extreme Intelligence ou Supreme Intelligence. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Par ailleurs, celui-ci a dénoncé des tentatives de « décimation ou de destruction de l’IA », qui proviendraient du camp démocrate. Donald Trump affirme que ce « canular » aurait « commencé par une attaque contre nos Data Centers, jusqu’à ce que les gens réalisent à quel point ils étaient riches et prestigieux pour les communautés dans lesquelles ils étaient construits ». TechCrunch précise que Donald Trump n’a fourni aucun élément permettant d’étayer cette affirmation et que des élus républicains comme démocrates se sont opposés à certains projets de data centers. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Source : TechCrunch


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