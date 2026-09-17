One UI 9 : Samsung annonce la date officielle de déploiement de la mise à jour sur les Galaxy S25, Z Fold 7 et Flip 7

Après des mois de test en bêta, le déploiement de la version finale de One UI 9 a enfin commencé. Après un premier lancement auprès des Galaxy S26 hier, Samsung a dévoilé quand les utilisateurs de Galaxy S25, Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip pourront également en profiter.

Ça y est, les portes sont grandes ouvertes. Hier, Samsung a déployé la version stable de One UI 9 sur les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra, ces derniers flagships qui ont eu droit à une ribambelle de versions bêta de la surcouche depuis cet été. Ceux-ci deviennent ainsi la deuxième gamme de smartphones à profiter du passage à la surcouche basée sur Android 17, après les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8 qui sont sortis directement avec One UI 9 installé.

Mais la question des modèles plus anciens restait en suspens. Quand est-ce que les Galaxy S25, Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 et tous ceux sortis antérieurement pouvaient espérer recevoir la fameuse mise à jour ? Bonne nouvelle : Samsung n’a pas tardé à apporter une réponse. Comme l’ont repéré nos confrères d’Android Authority, la branche thaïlandaise de la firme a récemment publié un communiqué qui révèle la date exacte de déploiement de One UI 9 sur les smartphones cités.

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Voici quand les Galaxy S25 recevront la mise à jour One UI 9

Le communiqué commence par annoncer que One 9 sera disponible dans le pays pour les Galaxy S26 à compter du 21 septembre prochain. Pour rappel, la mise à jour est uniquement disponible en Corée du Sud pour le moment. Plus loin, Samsung Thaïlande dévoile que la surcouche sera disponible à partir du 28 septembre suivant sur les Galaxy S25, Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7.

On notera donc qu’il s’agit là des dates de déploiement pour la Thaïlande, et donc qu’il ne faut pas prendre cette dernière pour une date globale. On ne sait pas encore si One UI 9 sera disponible ce même 28 septembre en France. Ce qui est certain en revanche, c’est que la mise à jour devrait bel et bien être déployée la semaine prochaine sur les smartphones cités, et que les modèles antérieurs devraient suivre peu de temps après.