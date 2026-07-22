Le Samsung Galaxy Z Flip 8 est officiel : on prend les mêmes et on recommence ?

Samsung renouvelle ses smartphones pliables, avec la 8e itération du Z Flip, le mobile à clapet. Pas de surprise à se mettre sous la dent, et c'est peu de le dire. Certain de sa formule, le fabricant sud-coréen reste dans sa zone de confort.

C'est fait. Après des mois de fuites et de révélations en tout genre, Samsung fait taire toutes les rumeurs en présentant officiellement ses nouveaux smartphones pliables. Si le Galaxy Z Fold 8 et son format plus large que haut est sans conteste la star de l'événement, il n'est pas le seul à venir agrandir le catalogue de la marque sud-coréenne. Nous allons nous intéresser ici au Galaxy Z Flip 8, dont la gamme ravit depuis 2020 les nostalgiques des mobiles à clapet.

Au premier coup d'oeil, on a un peu l'impression que Samsung s'est surtout concentré sur son modèle inédit. Mettez un Z Flip 7 et un Z Flip 8 côte à côte et vous aurez certainement du mal à repérer les différences. Il y en a, mais force est de constater qu'elles sont timides, et carrément inexistantes sur une bonne partie de la fiche technique. Pas de quoi en faire un mauvais smartphone pour autant, mais mieux vaut être prévenu.

Le Galaxy Z Flip 8 ne prend pas de risque niveau design

Les smartphones sont de plus en plus fin de nos jours. Si ce n'est pas forcément nécessaire sur un modèle standard, gagner quelques millimètres d'épaisseur sur un modèle qui se plie en deux a beaucoup plus de sens. Le Galaxy Z Flip 8 fait mieux que son prédécesseur à ce niveau-là : 6,1 mm déplié, au lieu de 6,5. L'appareil a également suivi un régime amincissant avec 8 grammes de moins sur la balance, 180 g contre 188.

La charnière, élément central d'un smartphone pliable, a été renforcée, tandis que le cadre en “aluminium Armor” qui assure la solidité de l'ensemble est toujours de la partie. Pour le reste, celles et ceux qui ont déjà tenu un Z Flip 7 entre leurs mains seront en terrain connu.

Comme chez d'autres fabricants, on sent que Samsung est dans une phase d'affinage plutôt que d'innovation pour la famille des Z Flip. Logique quand on se rappelle que le modèle de l'an dernier est celui qui se démarquait le plus de son grand frère, notamment avec le passage d'un écran de 6,7 à 6,9 pouces.

Un processeur plus puissant, et c'est à peu près tout

Sous le capot, essayer de repérer les différences entre le Z Flip 7 et le Z Flip 8 est aussi difficile qu'au niveau du design. La grande nouveauté du smartphone, c'est la présence d'un processeur Exynos 2600, première puce gravée en 2 mm au monde, qui équipe aussi les Galaxy S26.

Il vient remplacer l'Exynos 2500. Sur le papier, les performances du Z Flip 8 sont donc supérieures à celles de son aîné. La puce graphique profite également d'une mise à jour en passant de la Xclipse 950 à la Xclipse 960. Voyons maintenant la fiche technique du Galaxy Z Flip 8 :

Samsung Galaxy Z Flip 8 Ecrans Interne

6,9"

LTPO Dynamic AMOLED 2X pliable

2520 x 1080 pixels

120 Hz

HDR10+



Externe

4,1"

LTPO SUPER AMOLED

1048 x 948 pixels

120 Hz

2600 nits

Gorilla Glass Victus Ceramic 2 Chipset Exynos 2600 OS Android 16

One UI 8.5 RAM 12 Go Stockage 256/512 Go microSD Non Capteurs photo Grand-angle : 50 mégapixels (f/1.8)

Ultra grand-angle : 12 mégapixels (f/2.2) Capteurs selfie 10 mégapixels (f/2.2) Batterie 4300 mAh

Recharge 25W

Recharge sans fil 15W Connectivité Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 5G Oui Biométrie Lecteur d'empreintes sur la tranche Résistance à l'eau IP48 Epaisseur 13,2 mm fermé

6,1 mm ouvert Poids 180 grammes

Vous le voyez : les capteurs photos sont les mêmes, ainsi que la quantité de RAM et de stockage (ce qui était attendu vu la crise la mémoire). Il faudra donc compter sur les nouvelles puces et la partie logicielle pour faire la différence. Le Galaxy Z Flip 8 est livré sous One UI 8.5, basé sur Android 16. Conformément aux engagements de Samsung, le mobile recevra 7 mises à jour majeures d'Android.

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Le Z Flip 8 profite des améliorations apportées par l'intégration toujours plus poussées de l'IA. Notamment Now Brief, qui suggère des actions et affiche des informations susceptibles de vous être utiles, sans que vous le demandiez.

Il est toujours possible d'automatiser certaines tâches via l'intelligence artificielle embarquée, sachant que cette fonction est compatible avec l'écran externe. La puissance du processeur Exynos 2600 devrait également permettre au mobile d'accueillir de nouvelles options IA au fil des mises à jour.

Prix et disponibilité du Galaxy Z Flip 8 de Samsung

Tous les constructeurs de smartphones, et plus globalement d'appareils électroniques, ont procédé à des hausses de prix parfois salées pour compenser celles des composants. Surtout la mémoire RAM. Samsung ne fait pas exception à la règle et ainsi, les deux versions du Galaxy Z Flip 8 sont plus chères que les Z Flip 7 :

Samsung Galaxy Z Flip 8 256 Go : 1 299 € (100 € de plus que le Z Flip 7)

: 1 299 € (100 € de plus que le Z Flip 7) Samsung Galaxy Z Flip 8 512 Go : 1 499 € (180 € de plus que le Z Flip 7)

L'augmentation est sévère, surtout face à un modèle qui ne se démarque pas vraiment de son prédécesseur si ce n'est en terme de performances brutes. À vous de voir si ce seul point justifie de privilégier le dernier modèle au lieu de Z Flip 7.

Le Galaxy Z Flip 8 est disponible en précommande dès aujourd'hui, 15 juillet 2026. Vous avez le choix entre 4 coloris : graphite, blanc, rose et vert d'eau, sachant que ce dernier est exclusif à la boutique officielle de Samsung.

Précommander permet de bénéficier d'une réduction associée à la reprise de votre ancien téléphone. Le montant varie selon le modèle et l'état de l'appareil. L'achat donne droit dans tous les cas à 6 mois d'abonnement gratuits à Google AI Pro. Le Z Flip 8 sera commercialisé le 7 août 2026, avec les Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra.