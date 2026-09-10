Ce smartphone Samsung milieu de gamme a enfin accès à la bêta de One UI 9

La bêta de One UI 9 continue son petit bonhomme de chemin et arrive enfin sur les smartphones Samsung plus abordables. Après les plus récents flagships, c’est tout d’un milieu de gamme bien connu du constructeur de recevoir sa première version de la surcouche.

Samsung, c’est certes la puissance des Galaxy S et le pliant des Galaxy Z, mais c’est aussi des smartphones plus abordables que l’on a parfois tendance à oublier. Il faut dire que Samsung prend soin de privilégier les premières lorsqu’il s’agit de déployer de nouvelles mises à jour. One UI 9 a ainsi été disponible d’abord sur les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8 dès leur sortie, avant d’arriver en bêta sur les Galaxy S26.

Puis, à la rentrée, ce fut au tour des Galaxy S25, puis, plus rapidement que prévu, aux Galaxy S24 et Galaxy S23 de recevoir leur première bêta de la surcouche. Comme le veut la tradition, Samsung privilégie donc ses flagships les plus récents par ordre de sortie pour déployer One UI 9. Et les smartphones milieu de gamme dans tout ça ? Ces derniers rentrent enfin dans la danse. En effet, l’un d’eux vient enfin de recevoir, lui aussi, sa première bêta.

Sur le même sujet — Votre Samsung Galaxy tiendra un peu plus longtemps grâce à cette nouveauté repérée dans la bêta de One UI 9

Ce smartphone Samsung abordable reçoit sa première bêta de One UI 9

En Corée du Sud, Samsung vient ainsi de déployer la première bêta de One UI 9 pour les Galaxy A35, sorti quant à lui en 2024. Il ne s’agit probablement pas d’une erreur de planning : le smartphone est particulièrement populaire dans certaines régions du globe. Aussi, et comme toujours, les utilisateurs indiens devraient également gagner accès à la bêta dans la foulée, si ce n’est pas déjà le cas.

Peu de détails nous sont parvenus pour le moment à propos de la mise à jour. Il y a fort à parier que les Galaxy A35 se verront amputés de certaines fonctionnalités pour des raisons de hardware que l’on ne retrouve que sur les smartphones premium. En revanche, les options de personnalisation apportés par One UI 9 devraient bien faire partie du changelog. Restez à l’affût pour son arrivée en France.