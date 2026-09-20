Starship : SpaceX prépare une manœuvre jamais tentée, voici ce qui vous attend

SpaceX s’apprête à franchir un cap pour son immense vaisseau spatial. Le prochain vol du Starship dispose non seulement d’une date de lancement, mais également d’une manœuvre inédite.

Starship 2
Le vaisseau Orion arrimé au HLS / Crédits : SpaceX

Le moins que l’on puisse dire, c’est que SpaceX n’est pas du genre à baisser les bras. L’entreprise d’Elon Musk a commencé à tester les lancements de son immense Starship en 2023. Mais celui-ci a explosé en plein vol à plusieurs reprises. Apprenant de ses erreurs, le géant de l’aérospatial a persévéré, et continue les essais, malgré la destruction de son centre d’essai. Et désormais, l’entreprise en est déjà à la troisième version de son vaisseau, sobrement baptisée Starship V3.

Mais il ne faut pas oublier que le système d’Internet par satellite de SpaceX, Starlink, évolue également. L’entreprise d’Elon Musk améliore les satellites formant son immense constellation orbitale. Et, là aussi, il s’agit de la version V3 du Starlink.

La date du lancement du 14ᵉ essai du Starship est maintenant fixée. Ce tir sera l’occasion pour le Starship de passer à la vitesse supérieure, l’objectif étant d’effectuer un vol orbital. Pour rappel, l’entreprise d’Elon Musk se contentait jusqu’ici d’effectuer des vols suborbitaux, « afin de maximiser la sécurité du public tout en permettant un maximum d’apprentissages ».

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Jusqu’à 1 Tb/s en débit descendant pour le Starlink V3 de SpaceX

Par ailleurs, le Starship ne partira pas à vide. Celui-ci embarquera pas moins de 26 satellites Starlink V3, qui devraient être placés en orbite. Ces derniers affichent des performances largement supérieures à leurs prédécesseurs, avec jusqu’à 1 Tb/s en débit descendant, soit 10 fois plus que les satellites V2.

Toutefois, SpaceX ne tentera pas cette fois-ci de rattraper son lanceur en plein vol. En effet, une fois la manœuvre effectuée, le vaisseau viendra s’abîmer dans l’océan Pacifique, au large du Chili. Le propulseur de la fusée Super Heavy, de son côté, amerrira dans le golfe du Mexique.

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« Le passage en orbite permettra d’entamer la prochaine phase du développement de Starship, avec pour objectif de rendre le véhicule entièrement et rapidement réutilisable », explique SpaceX. « Ce vol marquera également la première fois que nous prévoyons de déployer des satellites Starlink V3 dans la constellation. Cette charge utile permettra d’augmenter considérablement les débits et la fiabilité de la connexion à travers le monde. »

Le décollage du 14ᵉ essai du Starship est fixé au 28 septembre prochain.


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