Samsung déploie la mise à jour One UI 9 sur les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra

La version stable de la mise à jour One UI 9 est disponible sur les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra, annonce Samsung. Elle permet aux trois modèles de smartphones de passer sur Android 17.

On y est enfin. Après des mois de bêta, Samsung promettait au début du mois le déploiement imminent de la version stable de One UI 9 sur les Galaxy S26. Le constructeur a annoncé ce jour la fin du programme bêta et a commencé à rendre la mise à jour disponible sur les trois modèles de la série : le Galaxy S26, le Galaxy S26+ et le Galaxy S26 Ultra. Le plus récent Galaxy S26 FE est quant à lui sorti directement sous One UI 9 et n’est donc pas concerné.

La mise à jour porte les numéros de version S948NKSU4BZI6, S948NOKR4BZI6 et S948NKSU4BZHO et pèse environ 650 Mo. Pour l’instant, elle est proposée en Corée du Sud (les utilisateurs de la bêta ont été servis en premier, puis tous les autres rapidement après), mais devrait arriver chez nous dans les heures ou les jours qui viennent. Si vous ne recevez pas de notification vous invitant à installer One UI 9, vous pouvez vérifier si une mise à jour est disponible sur votre smartphone dans : Paramètres > Mise à jour du logiciel.

Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra : la version stable de One UI 9 débarque

En installant One UI 9 sur votre Galaxy S26, vous accédez à Android 17. Étant donné la durée de la bêta et le nombre de versions qui ont menées à cette mouture officielle, on peut s’attendre à une expérience fiable. En plus du passage à One UI 9, la mise à jour inclut le correctif de sécurité de septembre.

L’une des nouveautés phares de cette version est My FanCam, une fonction d’IA qui permet de recentrer l’image sur une personne en particulier dans une vidéo qui en montre plusieurs. Now Nudge est amélioré et peut intervenir dans plus de contextes et de manière plus pertinente pour anciciper les besoins de l’utilisateur. Now Brief donne la possibilité de créer des fiches personnalisées, tandis que Call Brief affiche des informations utiles à l’écran pendant un appel, comme le calendrier lorsqu’on organise une sortie avec un proche.