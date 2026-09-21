L’iPhone 18 Pro cache un composant quasi impossible à réparer, la preuve en vidéo

Comme chaque année, les nouveaux iPhone passent sur la table de démontage des experts en réparation. L’iPhone 18 Pro d’Apple vient de subir l’exercice, et son mécanisme photo inédit a livré ses secrets. Un détail repéré pendant l’opération risque de compliquer sérieusement la vie des réparateurs.

camera phone 18 pro
Source : iFixit

Réparer un smartphone haut de gamme demande un budget toujours plus conséquent. Les composants se miniaturisent, les assemblages se complexifient et la facture grimpe à chaque génération. Chez Apple, faire remplacer la batterie de l’iPhone 18 Pro coûte désormais plus cher que sur le modèle précédent. Comptez 149 euros pour cette seule intervention.

Depuis sa sortie du 18 septembre, les premiers retours s’accumulent. Certains utilisateurs découvrent que Face ID de l’iPhone 18 Pro Max refuse de fonctionner avec des films de protection mats. En parallèle, les spécialistes du démontage ont ouvert les nouveaux modèles pour inspecter leurs entrailles. Leur verdict vient de tomber.

L’ouverture variable de l’iPhone 18 Pro imposerait le remplacement du module photo complet en cas de panne

D’après iFixit, l’ouverture variable de l’iPhone 18 Pro s’appuie sur six lamelles minuscules pilotées par des électroaimants. Ce fonctionnement rappelle la stabilisation optique, même si les deux mécanismes restent indépendants. Pendant le désassemblage du bloc photo, l’une de ces pièces s’est envolée. Une réparation de ce seul composant paraît donc hors de portée. En cas de blocage du diaphragme, il faudrait changer le module caméra principal en entier.

Le constat le plus gênant touche l’écran. Sur trois des quatre iPhone 18 Pro ouverts, le cadre en plastique de la dalle a été abîmé pendant l’ouverture de l’appareil. Son nouveau système de refroidissement aspirerait la chaleur du tapis chauffant censé ramollir l’adhésif. Un cadre fissuré empêcherait ensuite la dalle de reposer parfaitement à plat et fragiliserait l’étanchéité du téléphone. D’autres équipes n’ont toutefois pas rencontré ce phénomène. Il reste trop tôt pour conclure.

Le démontage de l’iPhone 18 Pro a aussi révélé d’autres curiosités. Pour dissimuler la caméra infrarouge de Face ID sous l’écran, Apple a retiré une rangée de pixels sur deux au-dessus du capteur et a glissé un filtre dédié sous la couche OLED. La chambre à vapeur couvre de son côté une surface annoncée trois fois supérieure à celle de la génération précédente. Malgré ces observations, la note provisoire de réparabilité atteint un honorable 7 sur 10. De nouveaux tests diront si le défaut du cadre relève de l’accident isolé ou du problème de série.


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