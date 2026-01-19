Comment Samsung va réduire la marque de pli de l’écran du Galaxy Z Fold 8

La trace de pli de l'écran du Galaxy Z Fold 8 devrait être bien moins visible que sur les smartphones pliables actuels de Samsung.

Lors du CES 2026, Samsung Display a présenté une nouvelle technologie d'écran pliable, dont la marque de pliure est bien moins visible qu'actuellement. D'après le fabricant, elle permet de réduire la trace de pli d'environ 20 % par rapport à celle qu'on constate sur le Galaxy Z Fold 7 actuel. Attendu pour cet été, le Galaxy Z Fold 8 devrait être équipé de cet affichage pliable de dernière génération, dont on commence à avoir des informations sur les caractéristiques techniques.

D'après les informations recueillies par le média sud-coréen DealSite, Samsung serait parvenu à optimiser la structure laminée et à améliorer la dispersion de la lumière pour ce nouvel écran. Il est probable que le constructeur a eu recours à un procédé de perçage laser sur la plaque arrière de la dalle pour parvenir à ses fins. Cette plaque, qu'on peut qualifier de charnière interne, sert de support entre la dalle OLED pliable et la charnière externe, et assure la stabilité de l'affichage. Les micro-perforations au laser permettent de mieux répartir la pression exercée lors du pliage, et d'atténuer la formation de plis.

Le Galaxy Z Fold 8 et l'iPhone Fold concernés ?

Samsung pourrait aussi faire passer le nombre de couches Ultra Thin Glass (UTG) d'une à deux, en ajoutant une à l'arrière du mécanisme. Cette méthode aurait l'avantage de ne pas trop faire augmenter les coûts. De surcroît, Samsung maîtrise déjà très bien la technologie UTG, facilitant l'intégration d'un second composant de ce type par rapport à l'usage d'un autre matériau ou d'une autre technologie.

On sait que Samsung sera l'unique fournisseur d'écran pliable d'Apple pour son iPhone pliable. L'affichage du Galaxy Z Fold 8 sera donc scruté avec attention, car il pourrait ressembler à ce que proposera la firme états-unienne quelques semaines plus tard avec son tout premier appareil pliable. Le dispositif ne devrait toutefois pas être exactement le même. “Les panneaux que Samsung Display fournit à Samsung Electronics et ceux qu'elle fournit à Apple ne seront pas identiques”, assure expert. Rappelons qu'Apple voulait justement attendre de pouvoir supprimer la trace de pli avant de lancer un iPhone Fold.