Chrome sur Android accueille enfin cette option pratique de la version PC

Le rapprochement entre Chrome version mobile et version bureau continue. L'application Android du navigateur va gagner cette fonctionnalité bien utile pour pas mal d'utilisateurs.

chrome android
Crédits : 123RF

Ça paraît bête à dire, mais un programme ne peut pas forcément fonctionner de la même manière sur ordinateur et sur smartphone. Les différences de puissance, d'ergonomie et autres font que parfois, des fonctionnalités restent longtemps exclusives à une version ou une autre. Mais la frontière entre mobile et PC étant de plus en plus fine, c'est souvent juste une question de temps avant qu'un rapprochement s'effectue.

Lire aussi – Vous en avez marre d’utiliser Safari sur votre iPhone ? Chrome va vous permettre de migrer toutes vos données en un clic

La dernière nouveauté de Chrome pour Android est un bon exemple. Jusque là réservée aux utilisateurs du navigateur sur PC ou Mac, elle est désormais disponible dans sa version mobile numérotée 144 sur le système d'exploitation de Google. Elle sera particulièrement utile à celles et ceux qui ont l'habitude d'ouvrir de nombreux onglets sur lesquels ils ou elles reviendront plus tard.

Cette fonction de Chrome version bureau débarque dans l'application Android

Il s'agit de l'épinglage des onglets. Jusqu'à présent, la grille des onglets ouverts dans Chrome sur Android les affiche dans l'ordre chronologique d'ouverture, sauf si vous les déplacez manuellement. En haut à droite de leur nom, une croix permet de les fermer, ce qui est également possible en les faisant glisser en dehors de l'écran. Épingler vos onglets sur le navigateur mobile de Google a trois avantages distincts.

Chrome Android onglets épinglés
L'épinglage des onglets dans Chrome sur Android fonctionne comme sur ordinateur / Crédits : Android Authority

D'abord, ils restent en permanence accessibles en haut de la liste, même si vous descendez dans celle-ci. Un bandeau fixe se charge de les conserver en vue. Ensuite, la croix de fermeture disparaît afin d'éviter les fermetures accidentelles. Enfin, un onglet épinglé ne peut pas non plus être “swipé”.

Épingler et désépingler se fait via un appui long sur l'onglet de son choix puis en sélectionnant l'option adéquate dans le menu qui s'ouvre alors. Le déploiement de la fonction est en cours. N'oubliez pas de vérifier si Chrome est bien à jour sur votre appareil Android afin d'en profiter.


