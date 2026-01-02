Les Samsung Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 vont surprendre tout le monde si cette fuite se confirme

Samsung ne semble pas vouloir ralentir sur le marché des smartphones pliables. Une nouvelle fuite évoque des changements majeurs pour les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8. Si elle se confirme, ces prochains modèles pourraient bien prendre tout le monde de court.

Avec sa dernière génération de smartphones pliables, Samsung a misé sur des ajustements importants pour affiner ses modèles. Le Z Fold 7 propose une dalle interne de très bonne qualité, un design plus fin et une autonomie enfin améliorée. Nous avons eu l’occasion d’essayer le Z Flip 7 lors de sa sortie, et son nouveau châssis nous a immédiatement séduits. Il se distingue aussi par un grand écran externe très pratique au quotidien. Ces deux modèles témoignent du savoir-faire du fabricant, même si les vraies révolutions se font attendre depuis plusieurs générations.

Le Galaxy Z Fold 8 pourrait justement marquer ce tournant. Des rumeurs évoquaient déjà l’arrivée d’une batterie plus puissante, inspirée du modèle TriFold présenté récemment. La charge rapide, longtemps absente de la gamme Fold, pourrait aussi faire son entrée, avec une puissance de 45 W contre seulement 25 W aujourd’hui. Samsung semble enfin décidé à corriger l’un des défauts majeurs de ses modèles pliants : leur lenteur à recharger.

Samsung réduit le poids des Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 tout en augmentant leur batterie

D’après le média sud-coréen Maeil Business, Samsung préparerait des changements majeurs pour ses prochains modèles pliants. Le Galaxy Z Flip 8 pourrait ne peser que 150 grammes, contre 188 pour le Flip 7. Le Z Fold 8, lui, passerait à 200 grammes au lieu de 215. Dans le même temps, la batterie de ce dernier 8 atteindrait 5000 mAh, soit 600 de plus que celle du modèle actuel. Cette combinaison poids réduit et batterie renforcée constituerait une première sur ce segment.

Si ces informations se confirment, cela améliorerait nettement le confort d’utilisation. Les smartphones seraient plus légers en main, tout en tenant plus longtemps sans recharge. Ce serait un atout décisif pour les utilisateurs qui hésitent encore à passer au pliable. Pour l’instant, Samsung n’a pas confirmé ces données. Mais la perspective d’un Galaxy Z Fold 8 à la fois plus léger et plus endurant suscite déjà beaucoup d’attentes.