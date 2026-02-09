One UI 8.5 : la quatrième bêta est là, voici ce qu’elle nous apprend sur la version stable

Avant de déployer la future version de sa surcouche basée sur Android, One UI 8.5, Samsung dévoile peu à peu ses fonctionnalités au gré des sorties des bêtas. C’est maintenant au tour de la quatrième bêta d’être déployée. Voici ce qu’elle laisse entrevoir de la version stable.

Alors que la prochaine itération de la surcouche de Samsung basée sur Android, One UI 8.5, n’a pas encore été lancée, on a déjà un bon aperçu de ce qu’elle nous réserve : avalanche de nouveautés pour les fans de personnalisation, option magique donnant littéralement vie à l’écran des smartphones Galaxy, ou fonction vous grondant si vous n’appelez pas vos proches assez souvent sont autant de fonctionnalités qu’apportera la mise à jour.

Comment le sait-on ? Grâce aux bêtas successives diffusées par la firme sud-coréenne, en attendant le déploiement de la version stable. Après trois premières bêtas, c’est maintenant au tour de la quatrième de faire son apparition : voici ce qu’elle laisse présager pour la mouture grand public.

Samsung déploie One UI 8.5 Bêta 4 : voici ce que réserve cette mise à jour

One UI Bêta 4 est en cours de déploiement sur les Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra. Selon nos confrères de SamMobile, elle pèse 1,5 Go et la référence du firmware se termine par ZZAL. Le journal des modifications qui l’accompagne fait principalement état de corrections de bugs et d’améliorations de la stabilité logicielle. Voici ce qu’il recense :

La correction d’un bug qui faisait automatiquement basculer les appels sur le haut-parleur,

Celle d’un bug entraînant le collage automatique du numéro dans le clavier après un appui sur l’icône du journal d’appel,

Celle d’une erreur concernant l’historique des appels dans l’application Téléphone,

Celle d’un problème lié aux appels : dans certains cas, un seul des deux interlocuteurs pouvait entendre l’audio pendant un appel avec un casque Bluetooth connecté,

Et enfin celle d’un problème associé à AI Select : l’option « Copier » ne fermait pas automatiquement le menu dédié.

Le fait que la quatrième bêta de One UI 8.5 n’apporte pas de nouvelles fonctionnalités majeures mais surtout des correctifs de bugs et des améliorations de stabilité n’est pas une mauvaise nouvelle en soi, bien au contraire. Concrètement, ce seront des problèmes en moins lors du déploiement de la version stable – et c’est là tout l’intérêt d’une bêta : tester le logiciel en conditions réelles afin d’en détecter les bugs et les corriger avant sa diffusion auprès du grand public.

Notons que cette bêta est en train d’être déployée à domicile et qu’elle devrait bientôt arriver dans les autres régions qui bénéficient, elles aussi, du programme bêta One UI 8.5. La version stable de la surcouche de Samsung devrait, quant à elle, être lancée sur les appareils compatibles peu après la sortie de la gamme Galaxy S26 – dont la présentation officielle est pressentie pour le 25 février prochain.