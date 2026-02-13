Ils envoyaient des SMS frauduleux en circulant dans les rues de Paris : 8 personnes font face à la justice

Six hommes et deux femmes se retrouvent devant le juge pour une affaire d'arnaque aux SMS. Le groupe utilisait illégalement un IMSI-catcher pour envoyer des messages frauduleux sur les smartphones des parisiens.

Espionnage smartphone
Crédits : 123RF

Vous savez ces faux SMS émanant soi-disant d'un service de livraison qui ne sont en réalité qu'une tentative pour vous soutirer des informations personnelles, voire de l'argent ? Vous vous êtes déjà demandé d'où ils viennent ? Parmi les méthodes utilisées, il y a celle qui nécessite l'utilisation d'un appareil appelé IMSI-catcher. Il prend souvent la forme d'une petite valise. À l'intérieur, un dispositif dont l'objectif est de se faire passer pour une antenne relais.

Quand votre smartphone est dans sa zone d'effet, il capte alors le signal frauduleux. Cela permet donc, entre autres, d'envoyer des SMS à tous les numéros alentours sans être filtré par les opérateurs téléphoniques. Voilà comment une bande d'une dizaine de personnes a opéré il y a quelques années dans les rues de Paris. L'enquête, qui a abouti à plusieurs mises en examen, dévoile une organisation bien huilée.

Comment ce groupe parvenait à envoyer des milliers de SMS frauduleux aux parisiens

D'abord, il y a la société Scion Data Agency basée à Neuilly-sur-Seine. Elle se présente comme spécialiste des données, du marketing et de l'informatique. Dans l'une de ses brochures, on peut lire que grâce à son système, elle peut envoyer 500 000 SMS par jour à sa base de données forte de 72 millions de lignes. La CNIL commence à s'intéresser à l’entreprise après la plainte d'un particulier en 2021. D'après lui, les deux gérants font de la prospection commerciale frauduleuse, ce qui n'est déjà pas bon signe.

Lire aussi – Voici comment Android 16 vous protègera contre l’espionnage de votre smartphone

En parallèle, ils se procurent un ISMI-catcher auprès d'un ressortissant chinois localisé en Suisse et rapatrié en France depuis. Prix : 18 500 €. L'appareil sera d'ailleurs loué ensuite par deux entrepreneurs, eux aussi inculpés au final. L'engin entre ses mains, Scion Data Agency met en place son plan. Après avoir recruté des “personnes précaires dont on a profité pour faire le plus dangereux” selon l'un des avocats de la défense, des consignes précises leur sont données.

Ainsi, l'une des accusées, Zoé, doit prendre le smartphone qu'on lui a prêté pour se connecter au logiciel de l'IMSI-catcher placé dans le coffre de sa voiture. Elle se rend dans le menu “SMS Configuration“, tape “Chronopost” et appuie sur “Save” puis “Start Sending“. Elle démarre ensuite le véhicule et roule doucement dans les rues de Paris. Les gens qui la croisent reçoivent alors un texto frauduleux.

L'enquête démarre suite à un dépôt de plainte d'Orange en octobre 2022. Ses clients signalent en effet les messages et l'opérateur constate que ces derniers n'apparaissent pas sur son réseau. Il n'en faut pas plus pour laisser penser que quelqu'un se sert d'une fausse antenne relais sous une forme ou une autre. Zoé est arrêté en décembre 2022 et le réseau est démantelé dans la foulée.

Une partie des inculpés déjà condamnée, l'autre en attente de jugement

Au total, les autorités saisissent trois IMSI-Catcher. Rappelons que ce sont des appareils légaux, mais que seuls des enquêteurs peuvent utiliser avec une autorisation du juge des libertés et de la détention. En détourner dans le but d'escroquer des individus n'est heureusement pas une pratique répandue. Le nombre de dossiers similaires traités actuellement par l’unité nationale cyber de la gendarmerie est “assez faible“.

Lire aussi – 20 € suffisent pour savoir si votre smartphone est sur écoute

Plusieurs des personnes impliquées ont déjà été jugées en novembre 2025. C'est par exemple le cas d'un des deux entrepreneurs ayant eu recours aux services de Scion Data Agency. Les peines prononcées vont jusqu'à un an de prison avec sursis, avec un total de 240 000 euros d'amende environ. La sanction pourrait être beaucoup plus lourde pour les accusés restants : au maximum 10 ans de prison ferme et 1 million d'euros d'amende. Le verdict est attendu pour fin février 2026.

Source : Le Monde


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Windows 11 pourrait bientôt permettre de bouger la barre des tâches, après des années à supplier Microsoft

Il se pourrait bien que Microsoft ait fini par plier face aux demandes incessantes des utilisateurs. Selon des informations obtenues pas Windows Central, Windows 11 intégrerait bientôt la possibilité de…

Voici les rendu de l’iPhone 17e, un modèle abordable qui ressemble à un haut de gamme

Une nouvelle fuite révèle le design et les premières infos techniques de l’iPhone 17e. Ce modèle abordable adopte un look haut de gamme et des composants modernes. Apple semble viser…

Flemme de lire ce document Google Docs interminable ? Gemini vous en fait désormais un résumé audio

La firme de Mountain View renforce la présence de Gemini dans Google Docs. Après la génération de résumés, la lecture à voix haute et la transformation des documents en podcast,…

Chrome sur Android accueille enfin cette option pratique de la version PC

Le rapprochement entre Chrome version mobile et version bureau continue. L’application Android du navigateur va gagner cette fonctionnalité bien utile pour pas mal d’utilisateurs. Ça paraît bête à dire, mais…

PS5 : un nouveau God of War, le DLC de Ghost of Yotei, Pragmata se montre encore, toutes les plus grosses annonces du State of Play

Hier soir s’est tenu un très gros State of Play qui, comme à son habitude, a dévoilé les prochaines cartouches de Sony pour sa PS5. La soirée a été très…

GeForce Now est disponible sur les Fire TV d’Amazon, voici les modèles compatibles

Environ un mois après son annonce, Nvidia déploie son service de cloud gaming GeForce Now à certains dispositifs Fire TV d’Amazon. Voyons lesquels y ont droit et pour quel résultat….

L’iPhone pourra capter la 5G de partout, vraiment partout grâce à ce nouveau composant

Apple prépare une nouveauté qui pourrait bouleverser la connectivité mobile. L’iPhone 18 Pro serait capable de capter la 5G même sans réseau classique. Cette avancée serait rendue possible par un…

Meilleures tablettes tactiles : quel modèle acheter en 2026 ?

Si vous cherchez la meilleure tablette Android ou iPad, vous êtes au bon endroit ! Notre guide d’achat des tablettes est là pour vous aider à faire votre choix parmi les nombreux modèles et toutes les marques disponibles sur le marché. Suivez le guide !

Lancement du Huawei Mate 80 Pro à l’international : voici les produits avec lesquels il partagera l’affiche

Nombreux sont les constructeurs à se partager l’affiche du mois de février. En plus de Google et de Samsung, une marque chinoise a également prévu de présenter ses nouveaux produits…

Ce système solaire vraiment bizarre renverse toutes les règles connues des astronomes

Un système solaire totalement déréglé vient d’être découvert. Ses planètes sont disposées à l’envers, ce qui défie toutes les lois connues. Les scientifiques n’avaient jamais observé une configuration aussi étrange….