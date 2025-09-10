Samsung lancerait un tout nouveau smartphone pliable, avec cette particularité

Samsung pourrait sortir un nouveau design de smartphone pliable. Il s'agirait d'un appareil doté d'un écran carré quand déplié, comme le fait déjà Google avec ses Pixel Pro Fold.

Cette année, Samsung a innové avec ses smartphones pliables en lançant sur le marché un deuxième modèle d'appareil au format Flip, le Galaxy Z Flip FE. En 2026, le constructeur pourrait encore enrichir sa gamme de mobiles pliants avec l'introduction d'une nouvelle version de Galaxy Z Fold, dont le design serait complètement chamboulé pour offrir une tout autre expérience.

Selon le média sud-coréen ETnews, Samsung serait en train de développer un nouveau Fold, avec un écran plus court verticalement, mais plus grand horizontalement. L'objectif serait d'avoir un affichage plus en largeur, qui formerait un format carré pour un ratio 1:1. Chaque moitié de l'écran adopterait un ratio 18:9. Ce produit se rapprocherait donc de la proposition de Google avec son Pixel 10 Pro Fold. Les rumeurs font aussi état de la sortie d'un iPhone pliable l'année prochaine, qui adopterait également un design carré une fois déplié.

Deux Galaxy Z Fold 8, dont un avec un nouveau design ?

Samsung veut conserver sa position dominante sur le marché des smartphones pliables et envisage donc d'étendre son offre et de couvrir de nouveaux besoins. Le format des Galaxy Z Fold jusqu'à présent a ses avantages, notamment pour la lecture vidéo, le gaming et le multimédia en général, ainsi que pour le mode Tente, quand l'appareil est posé sur une surface plane, et plié à moitié. Mais la philosophie du format carré est plus intéressante pour le multitâche, la productivité ou la navigation web. En offrant les deux options, Samsung s'assure de contenter tous les profils de clients.

Une source explique que la marque compte lancer ce nouveau modèle en même temps que les autres pliables, soit l'été prochain. Les spécifications techniques ne seraient pas encore finalisées, mais elles devraient l'être fin septembre ou début octobre. On peut se demander s'il sera aussi bien pourvu que la version classique en matière de photo, de batterie et de performances, ou si Samsung ne les distinguera que par leur design.

L'arrivée de l'iPhone Fold devrait donner un coup de pouce à toute l'industrie des smartphones pliables, Samsung veut dès maintenant y renforcer sa position.