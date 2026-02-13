Voici les rendus de l’iPhone 17e, un modèle abordable qui ressemble à un haut de gamme

Une nouvelle fuite révèle le design et les premières infos techniques de l’iPhone 17e. Ce modèle abordable adopte un look haut de gamme et des composants modernes. Apple semble viser directement les utilisateurs tentés par le Pixel 10a.

​​L’iPhone 17e devrait être officialisé le 19 février 2026. Ce modèle représente l’entrée de gamme d’Apple pour cette année, succédant à l’iPhone 16e lancé douze mois plus tôt. Malgré des contraintes de coût, l’appareil promet plusieurs améliorations importantes. Il conserverait un écran 6,1 pouces avec une fréquence de 60 Hz, mais profiterait d’un design modernisé, sans encoche. La firme remplacerait enfin cette zone vieillissante par une Dynamic Island, un choix esthétique jusqu’ici réservé aux modèles plus onéreux. L’intégration de MagSafe marquerait aussi une avancée par rapport à la recharge sans fil limitée du 16e.

L’an dernier déjà, les premières fuites évoquaient un design plus cohérent avec le reste de la gamme. Aujourd’hui, de nouveaux rendus publiés par le YouTuber Jon Prosser confirment cette tendance. L’iPhone 17e reprend l’apparence des modèles haut de gamme, tout en maintenant un tarif plus contenu. Apple intégrerait une puce A19, certes cadencée à une fréquence plus basse, mais toujours bien plus performante que les puces des anciens iPhone SE. Ce modèle viserait clairement à séduire un public plus large, notamment sur des marchés stratégiques comme l’Inde ou les États-Unis, où les alternatives abordables sont rares.

L’iPhone 17e adopte le design Dynamic Island et la puce A19 pour concurrencer le Pixel 10a

L’iPhone 17e serait directement positionné face au Pixel 10a. Le téléphone de Google est attendu le 18 février, et Apple ne compte pas laisser le terrain libre. Le 17e reprendrait une grande partie des codes des modèles Pro, avec des finitions soignées et des fonctions modernes comme la recharge magnétique MagSafe, un modem cellulaire C1X, et possiblement la compatibilité Wi-Fi 7. Si certaines concessions restent probables, comme l’absence d’écran OLED 120 Hz, l’ensemble semble pensé pour offrir l’essentiel du haut de gamme à un prix réduit.

Apple ne devrait pas organiser de keynote pour ce lancement. L’annonce passerait par un simple communiqué, avec des précommandes lancées dans la foulée. Le prix n’a pas encore été confirmé, mais il pourrait s’aligner sur les 719 euros demandés pour le modèle précédent. Un tarif serré pour un iPhone au design enfin dans l’air du temps.