Voici les rendus de l’iPhone 17e, un modèle abordable qui ressemble à un haut de gamme

Une nouvelle fuite révèle le design et les premières infos techniques de l’iPhone 17e. Ce modèle abordable adopte un look haut de gamme et des composants modernes. Apple semble viser directement les utilisateurs tentés par le Pixel 10a.

rendus iPhone 17e
Source : fpt.

​​L’iPhone 17e devrait être officialisé le 19 février 2026. Ce modèle représente l’entrée de gamme d’Apple pour cette année, succédant à l’iPhone 16e lancé douze mois plus tôt. Malgré des contraintes de coût, l’appareil promet plusieurs améliorations importantes. Il conserverait un écran 6,1 pouces avec une fréquence de 60 Hz, mais profiterait d’un design modernisé, sans encoche. La firme remplacerait enfin cette zone vieillissante par une Dynamic Island, un choix esthétique jusqu’ici réservé aux modèles plus onéreux. L’intégration de MagSafe marquerait aussi une avancée par rapport à la recharge sans fil limitée du 16e.

L’an dernier déjà, les premières fuites évoquaient un design plus cohérent avec le reste de la gamme. Aujourd’hui, de nouveaux rendus publiés par le YouTuber Jon Prosser confirment cette tendance. L’iPhone 17e reprend l’apparence des modèles haut de gamme, tout en maintenant un tarif plus contenu. Apple intégrerait une puce A19, certes cadencée à une fréquence plus basse, mais toujours bien plus performante que les puces des anciens iPhone SE. Ce modèle viserait clairement à séduire un public plus large, notamment sur des marchés stratégiques comme l’Inde ou les États-Unis, où les alternatives abordables sont rares.

L’iPhone 17e adopte le design Dynamic Island et la puce A19 pour concurrencer le Pixel 10a

L’iPhone 17e serait directement positionné face au Pixel 10a. Le téléphone de Google est attendu le 18 février, et Apple ne compte pas laisser le terrain libre. Le 17e reprendrait une grande partie des codes des modèles Pro, avec des finitions soignées et des fonctions modernes comme la recharge magnétique MagSafe, un modem cellulaire C1X, et possiblement la compatibilité Wi-Fi 7. Si certaines concessions restent probables, comme l’absence d’écran OLED 120 Hz, l’ensemble semble pensé pour offrir l’essentiel du haut de gamme à un prix réduit.

Apple ne devrait pas organiser de keynote pour ce lancement. L’annonce passerait par un simple communiqué, avec des précommandes lancées dans la foulée. Le prix n’a pas encore été confirmé, mais il pourrait s’aligner sur les 719 euros demandés pour le modèle précédent. Un tarif serré pour un iPhone au design enfin dans l’air du temps.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Windows 11 : le bug qui a bloqué Chrome pendant des mois est enfin corrigé

Il ne fallait pas s’attendre à une annonce en grandes pompes pour ce correctif qui a pourtant affecté de nombreux utilisateurs pendant plusieurs mois. Dans un récent rapport, Microsoft annonce…

One UI 9 : Samsung testerait déjà la prochaine version de sa surcouche sur les futurs Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8

Alors que One UI 8.5 n’est même pas encore sortie dans sa version stable, une rumeur affirme que Samsung testerait déjà la prochaine version de sa surcouche sur ses prochains smartphones…

Ils envoyaient des SMS frauduleux en circulant dans les rues de Paris : 8 personnes font face à la justice

Six hommes et deux femmes se retrouvent devant le juge pour une affaire d’arnaque aux SMS. Le groupe utilisait illégalement un IMSI-catcher pour envoyer des messages frauduleux sur les smartphones…

Windows 11 pourrait bientôt permettre de bouger la barre des tâches, après des années à supplier Microsoft

Il se pourrait bien que Microsoft ait fini par plier face aux demandes incessantes des utilisateurs. Selon des informations obtenues pas Windows Central, Windows 11 intégrerait bientôt la possibilité de…

Flemme de lire ce document Google Docs interminable ? Gemini vous en fait désormais un résumé audio

La firme de Mountain View renforce la présence de Gemini dans Google Docs. Après la génération de résumés, la lecture à voix haute et la transformation des documents en podcast,…

Chrome sur Android accueille enfin cette option pratique de la version PC

Le rapprochement entre Chrome version mobile et version bureau continue. L’application Android du navigateur va gagner cette fonctionnalité bien utile pour pas mal d’utilisateurs. Ça paraît bête à dire, mais…

PS5 : un nouveau God of War, le DLC de Ghost of Yotei, Pragmata se montre encore, toutes les plus grosses annonces du State of Play

Hier soir s’est tenu un très gros State of Play qui, comme à son habitude, a dévoilé les prochaines cartouches de Sony pour sa PS5. La soirée a été très…

GeForce Now est disponible sur les Fire TV d’Amazon, voici les modèles compatibles

Environ un mois après son annonce, Nvidia déploie son service de cloud gaming GeForce Now à certains dispositifs Fire TV d’Amazon. Voyons lesquels y ont droit et pour quel résultat….

L’iPhone pourra capter la 5G de partout, vraiment partout grâce à ce nouveau composant

Apple prépare une nouveauté qui pourrait bouleverser la connectivité mobile. L’iPhone 18 Pro serait capable de capter la 5G même sans réseau classique. Cette avancée serait rendue possible par un…

Meilleures tablettes tactiles : quel modèle acheter en 2026 ?

Si vous cherchez la meilleure tablette Android ou iPad, vous êtes au bon endroit ! Notre guide d’achat des tablettes est là pour vous aider à faire votre choix parmi les nombreux modèles et toutes les marques disponibles sur le marché. Suivez le guide !