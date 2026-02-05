Samsung Galaxy S26 : voici la botte secrète qu’offrirait l’Exynos 2600 à la version européenne

Alors que la date de présentation de la prochaine gamme de smartphones haut de gamme de Samsung, les Galaxy S26, se rapproche inéluctablement, le flot des rumeurs ne tarit pas. La dernière en date suggère une bonne nouvelle pour la version européenne équipée de l’Exynos 2600 : elle intègrerait une fonctionnalité pionnière en rapport avec l’IA.

Les rumeurs s’accumulent à ce sujet : la prochaine gamme de smartphones de Samsung, les Galaxy S26, devrait embarquer dans sa version européenne (sauf pour le modèle Ultra) la puce maison de la firme sud-coréenne, l’Exynos 2600. Face à cette spéculation, le public reste sceptique, ne voyant en ce SoC qu’une pâle copie du Snapdragon 8 Elite Gen 5 qui devrait équiper cette nouvelle série sur le marché international.

Mais nous avions déjà évoqué dans nos colonnes pourquoi Samsung aurait raison d’utiliser l’Exynos 2600 dans le Galaxy S26. En plus des atouts mentionnés, un autre argument de taille s’ajoute : le modèle européen pourrait proposer une meilleure IA embarquée.

Le Samsung Galaxy S26 sous Exynos 2600 proposerait un modèle d’IA natif

La question de l’IA est devenue primordiale sur le marché des smartphones, a fortiori pour Samsung – Galaxy AI étant devenu un fer de lance justifiant l’achat d’un de ses smartphones. Toutefois, la gestion de cette technologie suscite des interrogations, notamment et surtout par rapport à la confidentialité.

L’IA embarquée sur la plupart des smartphones se contente généralement de tâches « basiques » (comme le traitement de texte), là où les actions plus complexes sont souvent déléguées à des serveurs en ligne. Mais avec l’Exynos 2600, le Galaxy S26 pourrait supporter la génération d’images localement – et en mode hors connexion, donc. C’est en tout cas ce que déclare le média sud-coréen Seoul Economic Daily, relayé par Android Authority.

Pour y parvenir, Samsung travaillerait en collaboration avec une entreprise spécialisée dans l’optimisation des modèles d’IA : Nota AI. C’est exactement ce que serait cette fonction, apparemment baptisée Edge Fusion (d’après la traduction depuis le coréen) : une version du modèle de génération d’images Stable Diffusion, « optimisée pour Exynos ».

Si Qualcomm a surtout mis l’accent sur la démonstration de puissance, Samsung pourrait être le premier constructeur à véritablement proposer ce type de fonctionnalité au grand public. Les performances du modèle seraient soutenues par la gravure en 2 nm et le NPU renforcé de l’Exynos 2600 : Edge Fusion pourrait ainsi générer des images de 512 pixels en seulement « quelques secondes ».

On ignore toutefois si Samsung exportera cette fonction sur les itérations embarquant un SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ce ne serait pas surprenant, d’abord parce que la déclinaison Ultra devrait être dotée de la puce de Qualcomm même en Europe, ensuite car la firme sud-coréenne harmonise généralement les fonctions d’une version à l’autre. Pour en avoir le cœur net, rendez-vous le 25 février – soit la date retenue par les rumeurs pour la présentation officielle de la série Galaxy S26.