Windows 11 pourrait bientôt permettre de bouger la barre des tâches, après des années à supplier Microsoft

Il se pourrait bien que Microsoft ait fini par plier face aux demandes incessantes des utilisateurs. Selon des informations obtenues pas Windows Central, Windows 11 intégrerait bientôt la possibilité de déplacer la barre des tâches sur les côtés et le haut de l'écran.

On a beau avancer l'argument de l'ouverture de Windows face à macOS, il est tout de suite beaucoup plus compliqué de tenir sur ses appuis lorsque l'on aborde la question de la customisation. Les choses ne se sont d'ailleurs pas arrangées avec Windows 11, notamment au niveau de la barre des tâches. Alors qu'il était autrefois possible de déplacer celle-ci sur l'écran, la dernière mouture de l'OS l'a ancrée fermement sur le bas de l'écran, sans possibilité de la bouger.

Un retour en arrière qui a évidemment fait grincer les dents d'un certain nombre d'utilisateurs, qui n'ont de cesse depuis de demander à Microsoft de ramener cette vieille fonctionnalité. En cinq ans, la firme de Redmond a ajouté moults fonctionnalités à la barre des tâches, comme récemment une fonction de recherche améliorée, mais toujours aucun moyen de la personnaliser sans passer par un outil tiers. Mais il se pourrait bien que le combat touche à sa fin.

Windows 11 pourrait enfin permettre de bouger la barre des tâches

C'est en effet ce que révèlent nos confrères de Windows Central. Selon leurs informations, Microsoft serait actuellement en train de travailler sur un moyen de déplacer la barre des tâches sur les côtés et le haut de l'écran. La firme de Redmond a refusé de commenter officiellement la rumeur, mais ses récents travaux, notamment sur Powertoys, laissent à penser que la rumeur dit vraie. Toujours selon Windows Central, la fonctionnalité pourrait arriver dès cet été.

S'il s'agit d'une bonne nouvelle, certains ne manqueront sans doute pas de souligner que Microsoft a longtemps arguer qu'il était impossible de déployer cette option pour des raisons de compatibilité avec Windows 11. Un argument quelque peu étonnant dans la mesure où ses prédécesseurs n'ont jamais rencontré ce problème, et que la chose est visiblement possible avec des outils tiers.


