Flemme de lire ce document Google Docs interminable ? Gemini vous en fait désormais un résumé audio

La firme de Mountain View renforce la présence de Gemini dans Google Docs. Après la génération de résumés, la lecture à voix haute et la transformation des documents en podcast, le géant de la tech apporte le chaînon manquant : les résumés audio.

La firme de Mountain View vient d’annoncer le déploiement d’une nouvelle fonction alimentée par Gemini au sein de Google Docs. L’IA de Google s’est déjà invitée au sein de l’application à plusieurs reprises : transformation des documents en podcast, lecture à voix haute, génération d’images, de texte mais aussi de résumés.

Cette fois-ci, elle apporte le chaînon manquant pour permettre aux utilisateurs de se familiariser rapidement avec le contenu d’un long document et en retenir les points essentiels : les résumés audio.

Gemini peut maintenant générer des résumés audio de vos documents Google Docs

Cette fonction inédite permet aux utilisateurs d’avoir un bref aperçu oral – généralement moins de quelques minutes – du contenu de leur document. Pour utiliser cette fonction bien pratique, il vous suffit d’ouvrir un document dans Google Docs, de cliquer sur l’onglet Outils, puis de sélectionner Audio et enfin « Écouter le résumé de ce document » (Listen to document summary).

Plusieurs paramètres de personnalisation sont proposés : vous pouvez ajuster la vitesse de lecture (entre x0,5 et x2) selon vos préférences, mais également choisir parmi plusieurs tons de voix celui qui vous convient le mieux (narrateur, convaincant, coach…). Notons qu’à la place de générer un résumé audio du document, Gemini peut également vous le lire tel quel. Au lieu d’« Écouter le résumé de ce document », il vous suffit de sélectionner « Écouter cet onglet ».

Si les résumés audio sont une solution confortable pour prendre rapidement connaissance de documents-fleuves, les lire en intégralité reste indispensable lorsqu’ils comportent des éléments cruciaux : il est important de toujours lire les petites lignes d’un contrat pour éviter les mauvaises surprises. Par exemple, il semble imprudent – pour ne pas dire inconscient – de faire aveuglément confiance à une IA, qui plus est quand il s’agit d’un résumé, pour prendre la décision de signer (ou non) un compromis de vente qui vous endettera sur 25 ans.

Google a commencé le déploiement de cette nouvelle fonction le 12 février, mais le géant de la tech indique que les résumés audio pourraient n’être visibles que d’ici 15 jours ou plus chez certaines personnes. Surtout, il réserve cette option à certains profils : les utilisateurs disposant d’un abonnement Business Standard et Plus, Entreprise Standard et Plus, Google AI Pro et Ultra ou encore ceux bénéficiant d’un module complémentaire Google AI Ultra pour les entreprises ou Google AI Pro pour l’éducation.


