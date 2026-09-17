Redmi Note 15 Pro+ : la version 512 Go du smartphone perd près de 200 €

Le Redmi Note 15 Pro+ est l’un des milieux de gamme les plus aboutis de Xiaomi. Son prix est en forte baisse en ce moment grâce aux offres AliExpress de la French Week. La version avec 512 Go de stockage est disponible à moins de 365 €. Une belle occasion de s’offrir le smartphone à bon prix.

Profiter de ce bon plan sur le Redmi Note 15 Pro+

Lancé en début d’année, le Redmi Note 15 Pro+ est le modèle le plus avancé de la gamme des Note 15. Ce smartphone dispose d’une grosse batterie de 6 500 mAh et d’un appareil photo principal de 200 MP.

En ce moment, vous pouvez vous offrir la version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage à 362 €, au lieu de 549 €. La réduction est de 187 €, soit 34 % de moins que le prix conseillé. Pour obtenir ce tarif, il faut utiliser le code promo PHD45 qui fait accordre une réduction supplémentaire de 45 €.

Redmi Note 15 Pro+ : une batterie de 6 500 mAh et 512 Go de stockage

L’autonomie est l’un des principaux arguments de ce smartphone. Xiaomi propose une batterie de 6 500 mAh qui représente une capacité confortable pour ceux qui passent beaucoup de temps sur leur téléphone. Elle est compatible avec une charge rapide de 100 W.

Le Redmi Note 15 Pro+ dispose d’un grand écran AMOLED de 6,83 pouces, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. C’est une dalle fluide dont le gabarit est parfait pour regarder des vidéos ou pour jouer. L’écran est par ailleurs protégé par du verre Gorilla Glass Victus 2.

La puce Snapdragon 7s Gen 4 que l’on retrouve à l’intérieur est épaulée par 12 Go de RAM. C’est une configuration qui permet de profiter confortablement des applications courantes et du multitâche. Les 512 Go de stockage interne constituent également une caractéristique confortable.

Pour en venir à la partie photo, le Redmi Note 15 Pro+ dispose d’un capteur principal de 200 MP et d’un module ultra grand-angle de 8 MP. À l’avant, on retrouve un capteur de 32 MP pour les selfies et les appels vidéo. Enfin, le smartphone est certifié IP66 et IP68 pour sa résistance à l’eau et à la poussière.