SteamOS fait un pas de plus vers la prise en charge complète des GPU Nvidia, encore un peu de patience

Valve annonce enfin que la compatibilité entre SteamOS et les cartes graphiques Nvidia fait partie de ses priorités. La firme a déjà réussi à lancer son système d’exploitation sur plusieurs GPU Radeon, mais a encore des progrès à faire pour atteindre des performances convenables.

Si aujourd’hui, SteamOS est principalement utilisé sur les machines commercialisées par Valve, à savoir le Steam Deck et la Steam Machine, le système d’exploitation est également pensé pour fonctionner sur PC. De fait, malgré quelques retours qui regrettent une légère baisse de performances sur certains jeux par rapport à Windows, la chose a l’air de fonctionner relativement bien. Du moins, à une condition : être équipé d’une carte graphique AMD.

En effet, SteamOS a été avant tout pensé pour les composants des Rouges, qui équipent précisément le Steam Deck et la Steam Machine. Les premiers PC livrés directement avec le système d’exploitation installé sont par ailleurs des PC avec des composants AMD. Aussi, il est impossible à l’heure pour les joueurs se trouvant chez l’équipe adverse de profiter de son interface. Mais à en croire, cela pourrait bientôt changer.

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SteamOS devrait bientôt fonctionner nativement sur les cartes Nvidia

« Oui, on y travaille d’arrache-pied », a déclaré Pierre-Louis Griffais, ingénieur à la tête du projet SteamOS, à nos confrères d’IGN. « C’est sans aucun doute notre priorité absolue. C’est le genre de projet, tout comme FEX et le développement du pilote Qualcomm, qui prend tout simplement des années. » A priori, ce n’est donc pas demain la veille que l’on peut s’attendre à une prise en charge native des cartes Nvidia par le système d’exploitation.

Néanmoins, les choses avancent dans le bon sens. « Nous avons fait quelques avancées, comme l’intégration du pilote dans la branche principale de développement de SteamOS », poursuit Pierre-Louis Griffais, « ce qui permet de faire fonctionner certaines cartes graphiques de certaines générations ». Mais ne sautez pas de joie trop vite : il reste encore du travail. En effet, les performances ne sont pour le moment pas encore au niveau, bien que « la situation s’améliore de jour en jour ». Pas pour tout de suite donc, mais un jour, c’est certain.