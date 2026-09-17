L’iPhone 14 passe à 287,99 € seulement avec ce code, mais l’offre expire bientôt

Vous souhaitez acheter un iPhone, mais les derniers modèles sortis sont trop chers ? Ce bon plan est fait pour vous. L’ iPhone 14 est aujourd’hui encore un modèle puissant qui ne manque pas d’atouts. Et bonne nouvelle, vous pouvez actuellement l’avoir à 287,99 € grâce au code BACKTOSCHOOL sur Certideal.

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Les iPhone ont la réputation d’être hors de prix, mais aussi les fans d’Apple le savent, ce sont des smartphones qui ont la particularité de rester performants des années après leur sortie. L’iPhone 14 ne déroge pas à cette règle. C’est aujourd’hui encore un modèle performant capable de faire tourner des applications exigeantes sans aucun ralentissement.

Alors qu’il était affiché à 869 € à sa sortie, vous pouvez actuellement vous l’offrir à prix cassé sur Certideal. La plateforme française spécialisée dans le reconditionnement de produits Apple l’affiche en effet à 307,99 €. Et en renseignant le code BACKTOSCHOOL dans votre panier, vous profitez de 20 € de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter son prix à 287,99 € seulement.

Certideal : le spécialiste des produits Apple reconditionnés en France vous permet de voir votre iPhone avant de l’acheter

Certideal n’est pas une marketplace où des vendeurs tiers viennent proposer des iPhones reconditionnés à l’origine parfois douteuse. C’est en entreprise française qui reconditionne les produits Apple directement dans leur atelier basé en France. Chaque smartphone est testé puis réparé en interne par l’ équipe d’experts pour vous offrir toutes les garanties concernant leur bon fonctionnement.

Mais le spécialiste des produits Apple reconditionnés ne s’arrête pas là. Vous disposez de 30 jours pour être satisfait ou remboursé après votre achat. Et, alors que les smartphones neufs profitent d’une garantie de 24 mois, Certideal vous propose une garantie de 30 mois.

Enfin, vous pouvez dorénavant choisir votre iPhone sur photo. Vous ne recevez donc pas un modèle au hasard puisque vous achetez exactement celui qui vous convient.

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Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 14

L’iPhone 14 est aujourd’hui encore un smartphone puissant qui ne craint pas les utilisations intensives. Il vous offre une expérience fiable et fluide grâce à sa puissante puce A15 Bionic qui est à la fois performante et peu énergivore. Côté écran, l’iPhone 14 est à la hauteur de la réputation d’Apple. On retrouve une magnifique dalle Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces qui profite d’une définition de 2532 x 1170 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Les images sont contrastées et particulièrement riches en couleurs.

La partie photo n’est pas en reste. En plus du capteur selfie 12 MP, l’iPhone 14 embarque un capteur grand angle et un ultra grand-angle tous deux de 12 MP à l’arrière. Enfin, la batterie d’une capacité de 3279 mAh vous offre une belle autonomie qui peut atteindre les 20 heures d’utilisation.