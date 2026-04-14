One UI 8.5 : Samsung dévoile par erreur la date de déploiement officielle de la version stable

En discutant avec un chatbot de Samsung, un utilisateur est parvenu à obtenir la date de déploiement de One UI 8.5 en version stable. Celle-ci correspond à à celle qui circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux.

L'actualité autour de One UI 8.5 s'intensifie depuis quelques jours, et ce n'est pas pour rien. Selon toute vraisemblance, le déploiement de la version stable de la surcouche est imminent. Pour rappel, les Galaxy S26 sont sortis avec la surcouche de préinstallée, tandis que les Galaxy S25 en sont déjà à leur neuvième bêta. Entre temps, plusieurs autres modèles plus anciens se sont également vu ouvrir les portes de la phase de test.

Autrement dit, nous ne devrions plus (trop) tarder à pouvoir télécharger la dernière version de One UI et profiter des nombreuses nouveautés que celle-ci apporte. Certes, mais quand exactement ? Voilà précisément la question qu'a posée un internaute impatient au chatbot de Samsung, en évoquant notamment One UI 9 d'ores et déjà testé en Corée du Sud. Non seulement ce dernier lui a répondu, mais en a profité pour confirmer les précédentes rumeurs.

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Voici quand vous pourrez (a priori) télécharger One UI 8.5

Le chatbot indique ainsi que la version stable de One UI 8.5 est attendue pour le 30 avril prochain sur les Galaxy S25. Pour rappel, il s'agit de la date annoncée par le leaker Tarun Vats il a de cela quelques jours. Celui-ci précise ensuite que le déploiement global, à savoir dans le reste du monde, aura lieu le 4 mai suivant, ce qui correspond généralement aux plannings mis en place par Samsung.

En théorie, nous ne sommes donc plus qu'à quelques semaines du déploiement de la version stable en France. Toutefois, mieux vaut prendre cette information avec des pincettes. Il est probable que le chatbot se soit basé sur des informations trouvées sur Internet, donc basées sur des rumeurs, pour construire sa réponse. Ceci étant, l'ajout de la date du 4 avril laisse penser que la chose a déjà été discutée en interne. Tout reste donc possible.