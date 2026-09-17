iOS 27 : attention, un bug bloque complètement votre iPhone (mais il existe une solution)

Des utilisateurs ont découvert qu’en reproduisant rapidement une série précise de mouvements, il est possible de complètement bloquer son iPhone sous iOS 27. Apple n’a pas encore reconnu l’existence du problème. En attendant, une solution temporaire permet de vous sortir de cette impasse.

apple iphone 17e test
Crédits : Phonandroid

Depuis cette semaine, les utilisateurs d’iPhone peuvent profiter d’iOS 27, la toute nouvelle mouture du système d’exploitation d’Apple. De nombreuses nouveautés sont au programme, et si la plupart d’entre elles sont plutôt de bonnes surprises, d’autres sont les traditionnels bugs bien difficiles à éviter au lancement d’une grosse mise à jour comme celle-ci. Nous vous rapportions récemment le cas de certains utilisateurs se plaignant d’une baisse d’autonomie sur leur iPhone. Aujourd’hui un autre bug encore plus embêtant vient d’être découvert.

La trouvaille nous vient tout droit de 9to5Google, qui a repéré un bug se déclenchant dans une situation bien précise. Lorsque l’on swipe très rapidement entre le Centre de notifications et le Centre de contrôle depuis l’écran d’accueil à plusieurs reprises, l’iPhone finit inévitablement par freezer. Il devient alors parfaitement impossible d’effectuer la moindre action et les boutons latéraux ne répondent plus.

Comment débloquer son iPhone sous iOS 27

Lorsque cela arrive, il ne reste plus qu’une seule solution : forcer le redémarrage de votre iPhone. Cela demande une petite manipulation qu’il ne faut pas rater, au risque de tout recommencer. Voici comment vous y prendre :

  1. Appuyez rapidement sur le bouton de Volume + puis relâcher
  2. Faites immédiatement de même avec le bouton de Volume –
  3. Restez appuyé sur le bouton latéral jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse à l’écran

Notez que cela peut prendre plusieurs secondes, il va donc falloir prendre votre mal en patience. Une fois chose faite, le redémarrage sera lancé et votre iPhone se chargera lui-même de nettoyer la RAM, qui est probablement à l’origine du problème.

Sur le même sujet — iPhone 18 Pro : une des meilleures nouveautés d’iOS 27 sera en fait payante

Pour l’heure, Apple n’a pas encore communiqué sur ce bug, il est donc difficile de prévoir quand un correctif officiel sera disponible. D’ici là, bien qu’il y ait peu de chances que vous vous retrouviez dans cette situation, on vous conseille de ne pas trop swiper à répétition sur votre écran d’accueil.


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