One UI 9 débarque déjà sur les Galaxy S23, on n’arrête plus Samsung

Décidément, Samsung ne perd pas une minute pour rendre disponible sa nouvelle surcouche sur ses smartphones plus anciens. Peu de temps avec les Galaxy S25 et les Galaxy S24, c’est déjà au tour des Galaxy S23 de recevoir leur première bêta.

galaxy s23

C’est à croire que tout est prêt depuis des semaines et que Samsung attendait juste le feu vert. Durant cet été, les utilisateurs de Galaxy S26 ont été les seuls à pouvoir tester en avant-première One UI 9, la nouvelle version de la surcouche basée sur Android 17. Ces derniers ont eu droit à plusieurs versions bêta avant que le constructeur ne se décide à annoncer le déploiement prochain d’une version stable — qui ne devrait désormais plus tarder à arriver.

Apparemment, ce fut le signal pour ouvrir toutes les vannes. Dans la foulée, Samsung a déployé la première bêta de One UI 9 sur les Galaxy S25. D’ordinaire, il aurait fallu attendre quelques jours supplémentaires pour que celle-ci soit disponible sur ses smartphones plus anciens. Mais pas cette année. Le lendemain, c’était au tour des Galaxy S24 de recevoir la mise à jour. Et ce n’est visiblement toujours pas terminé.

Sur le même sujet — One UI 9 : Samsung pourrait bientôt étendre cette fonction anti-arnaque à davantage de smartphones Galaxy

La bêta de One UI 9 est déjà disponible sur les Galaxy S23

Aujourd’hui, les utilisateurs indiens peuvent d’ores et déjà installer la bêta de One UI 9 sur leur Galaxy S23. La mise à jour est apparue sur l’application Samsung Members et ne devrait pas tarder à être disponible dans d’autres régions du globe. Elle porte le numéro de version S91xBXXUAZZHL et pèse 3,4 Go. Comme pour les autres modèles, elle intègre automatiquement la mise à jour de sécurité du mois d’août.

Comme toujours, il faudra donc vous munir de l’application Samsung Members pour pouvoir l’installer. Une fois celle-ci téléchargée, cliquez sur la bannière pour rejoindre le programme avant de vous rendre dans vos paramètres pour voir la bêta apparaître dans les mises à jour disponibles. On ne sait pas encore quand les Galaxy S22 et modèles antérieurs auront accès à la bêta, mais à ce rythme, il se peut que la mise à jour soit disponible dès demain.


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