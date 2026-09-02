Disney+ pourrait encore perdre la 4K en France, on ne va jamais s’en sortir

Suite à une nouvelle plainte relative à des violations de brevets, Disney+ pourrait être contraint une nouvelle fois de supprimer la 4K de sa plateforme en France.

Nouveau rebondissement dans le feuilleton de la qualité d’image sur Disney+. En début d’année, les technologies Dolby Vision et HDR 10+ avaient été retirées du service de streaming dans plusieurs pays européens, dont la France, suite à une plainte pour violation de brevets déposée par l’entreprise InterDigital. Il y a quelques semaines, la situation a encore empiré, puisque c’est la 4K qui a disparu de Disney+, rendant l’abonnement Premium presque inutile.

Disney+ avait rapidement annoncé le retour de la 4K pour certains supports grâce au passage du codec vidéo HEVC au VP9. Mais cette stratégie pourrait être vouée à l’échec. InterDigital a déjà répliqué et assure que Disney utilise sa technologie vidéo sans licence. “Aujourd’hui, nous avons élargi notre dossier devant la Juridiction unifiée du brevet pour couvrir l’utilisation par Disney de VP9, le codec auquel Disney s’est désormais tourné après nos victoires précédentes. VP9 n’est pas une solution de contournement. Il utilise l’innovation développée par nos ingénieurs et offre une expérience moins bonne aux clients de Disney que la technologie HEVC qu’elle a remplacée”, a déclaré Josh Schmidt, le directeur juridique de l’entreprise.

Disney+ : un retour seulement temporaire de la 4K ?

Il faut donc s’attendre à ce que les utilisateurs qui aient pu récupérer l’accès à la 4K sur Disney+ en soient privés de nouveau prochainement. Le VP9 est un codec libre de droits, qui assure la compatibilité avec la 4K sur certains appareils, mais pas avec le HDR. C’est pourquoi actuellement, Disney+ offre de la 4K sans HDR. Le VP9 est clairement inférieur au HEVC, ce qui peut expliquer la dégradation de la qualité d’image de la plateforme dernièrement.

“La réponse de Disney jusqu’à présent a été de dégrader son service pour ses abonnés plutôt que de verser une redevance équitable pour la technologie dont dépend son activité”, conclue Josh Schmidt, qui laisse la porte ouverte à des négociations. Attaqué de la même manière, Amazon Prime Video avait finalement trouvé un accord avec InterDigital.