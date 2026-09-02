One UI 9 : surprise, le Samsung Galaxy S24 a lui aussi droit à sa première bêta

Alors que le Galaxy S25 vient tout juste de recevoir sa première bêta de One UI 9, Samsung a pris les utilisateurs de cours en déployant également celle-ci sur les Galaxy S24. Et avec un changelog complet, s’il vous plaît.

La rentrée démarre sur les chapeaux de roue pour Samsung et ses utilisateurs. Après un été relativement calme ayant suivi le lancement des Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8, le constructeur coréen met les bouchées doubles pour apporter One UI 9 au plus grand nombre. Durant tout le mois d’août, seuls les Galaxy S26 avaient accès à la bêta de la nouvelle surcouche basée sur Android 17. Mais depuis cette semaine, tout se bouscule.

Samsung a tout d’abord déployé la première bêta de One UI 9 sur les Galaxy S25 qui l’attendaient avec impatience. Puis, dans la foulée, la firme a carrément confirmé que les Galaxy S26 vont bientôt recevoir une version stable de la surcouche, rattrapant ainsi leur retard sur les derniers smartphones pliants de la marque. Avec autant de nouvelles, on ne s’attendait pas vraiment à ce que Samsung en rajoute une couche. Mais celui-ci n’en avait pas encore terminé avec One UI 9.

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C’est au tour des Galaxy S24 de recevoir One UI 9

C’est donc ce mercredi 2 septembre que Samsung a choisi de livrer One UI 9 aux Galaxy S24. Cette décision est pour le moins surprenante, puisque le constructeur attend en général au moins une semaine avant de déployer la mise à jour à ses smartphones plus anciens. De plus, cette version arrive avant celle pour les Galaxy Z Flip 7 et Galaxy Z Fold 7, ce qui là encore est inhabituel. On imagine que les pliants ne devraient pas tarder à rejoindre ses camarades.

Pour l’occasion, Samsung a également publié le changelog de cette première bêta pour les Galaxy S24. Pour une fois, pas vraiment de surprise de ce côté-ci : on retrouve la plupart des fonctionnalités déjà présentées par le constructeur et présentes sur les modèles plus récents, en premier lieu les nouvelles options IA et de personnalisation du menu des paramètres rapides.