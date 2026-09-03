Google continue de mettre ses applications à jour avec une interface revisitée et harmonisée entre ses différents services. Au tour de Now Playing de profiter d’un lifting sur les smartphones Pixel.

À la radio, lors d’une soirée ou dans un bar, vous entendez une chanson qui vous plaît. Ni une, ni deux, vous sortez votre smartphone et lancez une application d’identification de musiques pour obtenir son titre. La plus connue est probablement Shazam. Sur les smartphones Pixel de Google, la fonction En écoute, similaire, est présente par défaut. En 2026, la firme est allée plus loin en sortant en parallèle une application à part entière : Now Playing.

Et comme toutes les autres applications signées par la firme de Mountain View, elle a droit à son relooking qui harmonise son interface avec celles de ses camarades. Google en profite pour réagencer quelques options afin de les rendre plus facile d’accès quand vous utilisez votre mobile à une main notamment.

L’interface de l’application Now Playing sur Pixel se met à jour

Le plus gros changement concerne l’agencement des options qui apparaissent quand vous ouvrez le menu d’une chanson dans l’historique ou les favoris, via les trois points verticaux. Avant, cela affichait les différentes lignes verticalement, les unes à la suite des autres. Maintenant, les icônes prennent place en bas de l’écran, horizontalement. De la gauche vers la droite : Partager, Ajouter/Retirer des favoris et Supprimer de l’historique. En-dessous, un bouton permettant d’écouter la chanson depuis l’éventuel service de streaming audio connecté à l’application.

L’autre modification notable concerne le design global de l’application Now Playing. Quelques éléments ne répondaient pas aux codes graphiques du Material 3 Expressive de Google. C’est désormais corrigé, comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous. Le rectangle noir du menu a laissé place à un autre plus clair, aux coins arrondis. Les cartouches des différentes options sont désormais espacés pour plus de lisibilité.

Le déploiement de la version 2026.08.27.x de Now Playing, qui intègre ces changements, est en cours sur le Google Play Store. Vérifiez si une mise à jour vous est proposée. Dans le cas contraire, c’est probablement l’affaire de quelques jours avant qu’elle arrive.

Source : 9to5Google