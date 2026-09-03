Finies les rumeurs et autres rendus officiels. À l’IFA de Berlin, nous avons pu vraiment voir le futur smartphone pliable de Xiaomi au format passeport : le Xiaomi 18 Fold. Avec une précision importante qui ne va pas vous plaire.

La mode est au smartphone pliable large, mais petit. Et quand on voit le succès du Galaxy Z Fold 8 de Samsung, premier du fabricant à adopter ce format, on comprend que la concurrence ne veut pas rester sur le carreau.

Xiaomi est en passe d’entrer sur ce marché avec le Xiaomi 18 Fold. Jusqu’à présent, nous n’avions eu droit qu’à des rendus en provenance de « leakers », puis de la marque chinoise elle-même. Désormais, nous avons vu l’appareil en vrai à l’IFA de Berlin.

Voici à quoi ressemble vraiment le smartphone pliable Xiaomi 18 Fold

Le Xiaomi 18 Fold n’est pas différent des rendus officiels que nous avions déjà pu voir. Comme pour ces derniers, la marque a choisi de mettre en avant le modèle rouge vif. Pour rappel, l’affichage externe mesure 5,38 pouces, tandis que l’écran interne pliable grimpe à 7,58 pouces. Nous sommes donc très proches du Galaxy Z Fold 8 à ce niveau-là. D’après Xiaomi, l’écran secondaire est pensé pour un usage facile à une seule main. Impossible de saisir le smartphone pour le vérifier cela dit.

Petite particularité du stand où l’on peut voir le mobile : son processeur est exposé à part, dans un écrin affublé de son nom, Xiaomi XRING 03, ainsi que de la mention « SoC d’IA phare ». Le Xiaomi XRING 03, gravé en 3 nm, veut concurrencer Qualcomm et son futur Snapdragon 8 Gen Elite Gen 6. Pour le moment, on ne peut que se fier aux scores des benchmarks, mais il faudra attendre les tests réels pour savoir ce qu’il en est.

Terminons avec la nouvelle qui fâche : la marque a confirmé que le Xiaomi 18 Fold ne sortira pas en Europe. Il débarquera en Chine le 7 septembre 2026, histoire de faire un pied de nez à Apple qui devrait présenter son iPhone pliable lors de sa Keynote du 9 septembre. Les fans se consoleront peut-être avec la sortie du Xiaomi 18 Pro sur le Vieux continent, même si rien n’est encore sûr à 100 % à ce stade.