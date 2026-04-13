One UI 8.5 est désormais disponible sur deux nouveaux Samsung Galaxy, voici lesquels

Samsung vient d'ouvrir la bêta de One UI 8.5 à deux nouveaux smartphones Galaxy. Pour l'heure disponible uniquement en Inde, celle-ci ne devrait pas tarder à être déployée dans le reste du monde. La mise à jour finale arrivera d'ici quelques jours.

Après de longues semaines à prendre son temps, Samsung est en train de fourrer tout le monde dans le bus. En l'espace de quelques jours seulement, le constructeur coréen a déployé la bêta de One UI 8.5 sur le Galaxy S24, puis sur le Galaxy S23, sans compter les smartphones milieu de gamme et autres deuxièmes bêtas mises en ligne récemment. Les derniers modèles à avoir droit à la nouvelle version de la surcouche ont été les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, qui se sont vu ouvrir l'accès en fin de semaine dernière.

La firme n'allait donc pas s'arrêter en si bon chemin. Ce lundi 13 avril, nous apprenons ainsi par l'intermédiaire de SamMobile que deux nouveaux smartphones ont désormais accès à la bêta de One UI 8.5. Comme souvent, la mise à jour est d'abord apparue sur les serveurs de Samsung, avant d'être déployée dans une région bien précise. Pour l'heure, il s'agit de l'Inde, mais ce n'est plus qu'une question de jours, voire d'heures, avant que celle-ci ne fasse irruption de notre côté du globe.

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One UI 8.5 débarque sur deux nouveaux smartphones Galaxy

Les heureux élus sont donc le Galaxy 23 FE et le Galaxy A35, qui peuvent tous deux télécharger dès aujourd'hui la mise à jour vers One UI 8.5 version bêta en Inde. Celle-ci pèse respectivement 3,6 Go et 2,8 Go sur ces derniers. Comme toujours, il faudra s'assurer d'avoir déjà rejoint le programme de bêta via l'application Samsung Members pour la voir apparaître dans ses paramètres.

Voilà donc une nouvelle preuve que le déploiement final de la surcouche est imminent. Pour rappel, une récente fuite a laissé entendre que les Galaxy S25 recevront la version stable de One UI 8.5 le 30 avril prochain, bien que cela reste à confirmer. Après quoi, les smartphones plus anciens suivront un à un, dans leur ordre de sortie, de la même manière que pour la bêta.