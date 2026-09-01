One UI 9 : ça y est, le Samsung Galaxy S25 a enfin droit à sa première bêta

Après des mois de test sur le Galaxy S26, son grand frère va enfin recevoir la première bêta de One UI 9. Le déploiement a débuté en Corée du Sud et ne devrait pas tarder à s’étendre à d’autres régions du globe.

Elle se sera fait attendre. C’est au mois de juillet que One UI 9 a fait ses débuts en version stable, mais uniquement sur les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8 fraîchement sortis. Du reste, seuls les propriétaires de Galaxy S26 ont depuis eu accès à la bêta de la surcouche basée sur Android 17. Et ces derniers ont été gâtés : à ce jour, on compte pas moins de sept versions déployées par Samsung. Pendant ce temps, les autres utilisateurs attendent.

On savait déjà que les Galaxy S25 seraient les prochains sur la liste, conformément aux habitudes du constructeur en matière de bêta. Mais impossible de savoir quand les smartphones recevraient leur première version de la surcouche. Samsung attendant visiblement la fin de l’été, puisque voilà que le déploiement a eu lieu. Comme le souligne l’insider Tarun Vats sur X (anciennement Twitter), la première bêta de One UI 9 est désormais disponible sur les Galaxy S25.

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One UI 9 débarque enfin en bêta sur les Galaxy S25

Comme à son habitude, Samsung a d’abord déployé sa mise à jour en Corée du Sud et en Inde. En général, les États-Unis, l’Allemagne et la Pologne sont les prochains sur la liste. La mise à jour est reconnaissable via son numéro de série se terminant par ZZHL/DZHK et pèse 3861,56 Mo. Une update qui pèse donc son poids, ce qui n’est pas très étonnant compte tenu du fait qu’il s’agit de la première bêta de One UI 9 pour les Galaxy S25.

Les utilisateurs installant celle-ci bénéficieront de la mise à jour de sécurité d’août 2026, mais ne devraient pas tarder à recevoir celle de septembre lorsque celle-ci sera disponible. À l’heure actuelle, on ne sait pas encore si les Galaxy 25 FE font partie des heureux élus. Difficile également de savoir si la gamme aura droit aux exactes mêmes fonctionnalités que les Galaxy S26.