De nombreux internautes rencontrent des bugs d’affichage à cause du dernier pilote pour cartes graphiques Nvidia. Un employé de la firme a confirmé l’existence du souci et annonce un correctif.

Installer la dernière version des pilotes pour sa carte graphique, c’est important. Et même indispensable pour optimiser le fonctionnement de certains jeux vidéo dans le cas de Nvidia. Généralement, cela se passe sans encombre. Mais de temps en temps, la procédure fait plus de mal que de bien. Exemple avec le pilote Nvidia Game Ready 616.56, notamment déployé pour prendre en charge les jeux récents Star Wars Zero Company, Resonance : A Plague Tale Legacy ou encore Hell Let Loose : Vietnam.

Après son installation, de nombreuses personnes remarquent que leur écrans scintillent alors qu’ils ne sont même pas en train de jouer. Naviguer sur Internet ou regarder une vidéo peut déclencher le phénomène. Chez quelques internautes, l’écran peut s’assombrir visiblement ou devenir noir une fraction de seconde. D’autres disent que les couleurs deviennent soudainement saturées avant de revenir à la normale.

Des écrans qui scintillent après installation du dernier pilote pour cartes graphiques Nvidia

« Depuis que j’ai installé la version 616.56 du pilote, mon écran a commencé à scintiller, en particulier dans les applications basées sur Chromium telles que Google Chrome et Microsoft Edge. J’ai également rencontré ce problème sur le bureau. Le retour à la version 610.88 du pilote résout le problème », résume un internaute sur les forums de Nvidia. Il est rejoint par d’autres, qui témoignent des mêmes soucis. Les cartes graphiques des séries RTX 50, 40, 30 et 20 sont affectées.

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Un employé de l’entreprise est intervenu pour dire que les équipes sont déjà sur le coup : « Nous avons trouvé une solution à ce problème lié au pilote d’affichage. Malheureusement, notre dernier pilote Game Ready a été finalisé la semaine dernière, et cette correction n’était pas prête à temps pour être intégrée à cette version. Nous prévoyons de la rendre disponible dans une prochaine version du pilote, peu de temps après ». En attendant, n’installez pas le pilote 616.56, ou revenez au précédent.