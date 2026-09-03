Galaxy S27 : Samsung pourrait ressusciter le modèle Edge de manière très inattendue

Contre toute attente, plusieurs rumeurs ont fait surface en ligne annonçant le retour de la gamme Edge avec les Galaxy S27. Mais pour le moment, les leakers ont du mal à se mettre d’accord. Et l’une des annonces est particulièrement étonnante.

Maintenant que l’été est terminé, il est temps de reprendre le planning habituel des fuites. Et du côté de Samsung, cela signifie que c’est le moment d’en apprendre plus sur le Galaxy S27. Plusieurs leaks ont déjà révélé une partie du design et de la fiche technique des prochains flagships coréens. Et, jusqu’à maintenant, nous n’avons pas eu de grosses surprises le concernant. Ce qui ne veut pas dire que la gamme ne nous en réserve aucune.

Vous souvenez-vous du Galaxy S25 Edge ? Probablement pas, car celui-ci a fait un joli petit four. C’est donc tout naturellement que Samsung a décidé de l’abandonner l’année suivante, lors de la sortie des Galaxy S26. Mais il se pourrait que le constructeur ne se soit toujours pas avoué vaincu et prépare secrètement le retour du mal-aimé modèle. Selon de récentes de fuites, ce retour pourrait même s’opérer avec le lancement des Galaxy S27.

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Ce Samsung Galaxy impopulaire pourrait bientôt revenir

C’est en effet ce qu’affirme le leaker kro sur X (anciennement Twitter), qui se permet même de révéler quelques détails techniques le concernant. Selon lui, le Galaxy S27 Edge s’habillerait donc d’un écran de 5,8 pouces et serait particulièrement fin, à peine 4 mm, ce qui en ferait un concurrent direct de l’iPhone Air. Malgré cette minceur, il embarquerait une batterie de 4300 mAh. Si kro dit vrai, Samsung nous prépare un petit miracle d’ingénierie.

Seulement voilà, un autre leaker, SPYGO19726, vient le contredire en commentaire. Ce dernier affirme plutôt que le Galaxy S27 Edge serait équipe d’un écran de 6,8 pouces pour une épaisseur de 5,4 mm, ce qui paraît légèrement plus probable. Qui dit vrai entre les deux ? Pour le moment, impossible de le savoir. Ce qui est sûr, c’est que ce nouveau Galaxy Edge compte bien empiéter sur le terrain d’Apple.