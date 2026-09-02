Insta360 X5 : le prix de la caméra 360° fond de 46 % grâce à une double remise

L’Insta360 X5 voit son prix fondre de quasiment la moitié. La caméra qui filme à 360 degrés fait l’objet d’une réduction de près de 275 €.

Insta360 X5

Sur la boutique officielle de la marque, l’Insta360 X5 est vendue 589,99 €. Grâce à la campagne Local Day d’AliExpress qui se déroule jusqu’au 7 septembre, elle passe à 316 €. Ce prix s’obtient en saisissant le code PHD45 au panier, qui enlève 45 € du prix affiché de 361 €.

La remise proposée ici est d’environ 274 €, ce qui correspond à une baisse de 46 %. Le produit porte le badge Marque+, qui indique que son authenticité a été vérifiée par AliExpress. La livraison est gratuite depuis la France.

Elle filme à 360 degrés, vous pourrez choisir votre cadrage après avoir filmé

L’Insta360 X5 dispose de deux capteurs de 1/1,28 pouce placés de part et d’autre de son boîtier. Elle filme ainsi à 360 degrés, jusqu’en 8K à 30 images par seconde. Vous pouvez lancer l’enregistrement sans savoir à l’avance quel angle vous utiliserez au montage. Les séquences filmées vous offrent un contrôle total sur le cadrage, que vous pouvez modifier à votre guise au montage.

Le mode InstaFrame facilite cette manière de filmer. Il fait deux enregistrements en simultanée : une vidéo classique avec un cadrage fixe, tout en conservant un enregistrement à 360 degrés pour un recadrage ultérieur. La caméra peut également filmer en 5,7K à 60 images par seconde ou monter jusqu’à 120 images par seconde en 4K.

Les grands capteurs de la caméra lui permettent de conserver une bonne clarté même dans des conditions de faible luminosité. Ils sont aidés par trois puces d’intelligence artificielle qui améliorent la qualité des images.

Des objectifs que vous pouvez remplacer vous-même

Les objectifs très bombés des caméras à 360 degrés sont très exposés aux chocs et aux rayures. Insta360 a corrigé l’un des principaux défauts des générations précédentes en permettant de les remplacer sans envoyer la caméra en réparation. Vous aurez toutefois besoin d’un kit pour le faire, et il est vendu séparément.

La X5 est également étanche jusqu’à 15 mètres sans caisson. Quant à la batterie de 2 400 mAh, elle offre une autonomie de plus de 3h en mode endurance et peut récupérer 80 % de sa charge en une vingtaine de minutes avec un chargeur Power Delivery compatible.


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