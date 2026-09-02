Harry Potter à l’école des sorciers : nouvelle bande-annonce pour la saison 1 de la série HBO Max

A quelques mois de la sortie, HBO Max publie une bande-annonce d’un peu plus de deux minutes pour la première saison de sa série Harry Potter.

La communication s’active autour de la la série Harry Potter de HBO Max. Prévue pour Noël 2026, la saison 1 reprendra l’intrigue du premier roman, Harry Potter à l’école des sorciers. Elle avait déjà été teasée par la publication d’une image, puis d’une vidéo, en mars dernier. Cette fois, nous avons une bande-annonce complète de plus deux minutes à nous mettre sous la dent.

Celle-ci insiste sur les trois personnages principaux, Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger, qui se voient attribués leur maison de Poudlard par le choipeau magique lors de la cérémonie de répartition. On peut déjà y constater les traits de caractère de chacun : Harry, ignare du monde des sorciers et qui cherche à gérer sa soudaine célébrité, Ron le plaisantin et ami fidèle, Hermione l’élève studieuse au fort caractère. La chouette Hedwige, Dumbledore, le professeur McGonagall ou encore Hagrid sont aussi présents.

Harry Potter à l’école des sorciers : une bande-annonce sans grande surprise

Cours, matchs de quidditch, banquets, rivalité avec Drago Malefoy, relation glaciale avec le professeur de potions Severus Rogue, et même dangers tels que le troll libéré dans l’école, ce trailer pose des bases solides et confirme que la série va reprendre assez strictement l’histoire des livres, là où les films devaient faire des choix par manque de temps. Quelques images font référénce à l’élement central de cette première saison, la pierre philosophale, mais sans trop s’y attarder.

Nous vous invitons à visionner par vous-même cette bande-annonce pour vous faire une idée plus précise de ce qui nous attend. La première vidéo ci-dessous en VO, la seconde en VF. La saison 2 de la série Harry Potter est déjà en chantier, avec un tournage qui va bientôt commencer. L’idée est de produire les saisons rapidement, puisqu’il faut composer avec la croissance des acteurs qui jouent les enfants. Un grand nom de HBO est déjà confirmé au casting de la saison 2 de Harry Potter : Kit Harington (Game of Thrones, Industry) va y incarner Gilderoy Lockhart.