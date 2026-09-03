Huawei annonce ses FreeBuds Neo : des écouteurs sans fil à réduction de bruit confortables à petit prix

Les Huawei FreeBuds Neo ont été officialisés. Ils se démarquent par un design compact et léger pour un meilleur confort et par une fonction de réduction de bruit avancée.

Huawei a lancé plusieurs nouveaux accessoires connectés, dont la montre connectée Watch GT 7 Pro. La marque a aussi présenté de nouveaux écouteurs sans fil : les FreeBuds Neo. Ces écouteurs sont très légers (4,8 g par oreillette) et diposent d’une nouvelle mini-tige confort compacte. Ils sont conçus pour une utilisation prolongée agréable. Huawei a travaillé sur l’optimisation de la répartition de la pression pour les rendre plus commodes à porter. Des efforts ont aussi été déployés pour octroyer une meilleure stabilité en mouvement pour les sportifs.

Les FreeBuds Neo sont dotés d’une réduction de bruit adaptative à double canal. Elle “optimise les trajets acoustiques afin de réduire efficacement la pénétration dans l’oreille des bruits de moyennes et hautes fréquences, comme le vent ou les conversations environnantes”, explique Huawei. La profondeur de réduction de bruit peut aller jusqu’à 30 dB sur l’ensemble du spectre, est-il précisé. La puce analyse en temps réel les variations de l’environnement sonore pour ajuster dynamiquement la réduction de bruit et l’adapter automatiquement aux besoins du moment.

Huawei FreeBuds Neo : le confort sans sacrifier la qualité audio

Huawei promet “une texture sonore authentique, une grande richesse de détails et une scène sonore immersive”, ce qui restera à confirmer par des tests. Le fabricant annonce un nouveau transducteur Turbo, capable de gérer une reproduction allant de 10 Hz à 48 kHz. “Les percussions et les basses gagnent ainsi en profondeur et en puissance, tandis que les voix et les instruments conservent clarté et ampleur, afin de restituer au mieux la dynamique et la texture d’une performance musicale en direct”, détaille la marque.

Les écouteurs supportent une transmission audio haute résolution sans perte allant jusqu’à 2,3 Mbps. Le débit de transmission maximal peut atteindre 990 kpbs avec un smartphone prenant en charge le codec audio Bluetooth LDAC.

Les FreeBuds Neo sont disponibles dans quatre coloris : Argent stellaire, Rose nébuleux, Blanc givré et Noir étoilé. Ils sortent le 17 septembre 2026 au prix de 129 euros. Cela les place bien en-dessous des solutions haut de gamme, mais également moins cher que les simples AirPods 4 (149 euros sans réduction active du bruit, 199 euros avec). Sur ce segment tarifaire, on retrouve les Nothing Ear (3) ou encore les Sony WF-C710N, deux modèles que nous avons testé.