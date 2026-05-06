One UI 8.5 : ça est, la mise à jour est enfin disponible en version stable, voici tous les Samsung Galaxy éligibles pour le moment

Samsung a finalement pris tout le monde de court en déployant la version finale de One UI 8.5 avant la date annoncée par les dernières fuites. Autre surprise, d'autres smartphones peuvent télécharger la mise à jour dès aujourd'hui, alors que l'on pensait qu'ils devraient attendre un peu. Retrouvez la liste complète dans cet article.

Test Samsung Galaxy S26+ interface applications
Crédits : Phonandroid

Décidément, ce fût difficile d'y voir clair jusqu'au bout. Après d'innombrables bêtas étalées sur plusieurs mois, on a d'abord cru que la version stable de One UI 8.5 serait disponible à partir du 4 mai dernier. Mais le jour J, toujours rien sur les smartphones supposés recevoir la mise à jour en premier. D'autres ont alors affirmé qu‘il faudrait attendre jusqu'au 9 mai prochain pour enfin découvrir les nouveautés apportées par la surcouche.

Mais c'était sans compter sur l'effet de surprise. Samsung a officiellement débuté le déploiement de la version stable de One UI 8.5, comme nous l'apprennent plusieurs publications sur les forums d'entraide du constructeur. Pour l'heure, seuls les utilisateurs sud-coréens ont accès à la mise à jour. L'Europe, les États-Unis, le Cana, Hong Kong, l'Inde, l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est et Taïwan suivront ensuite.

Sur le même sujet — La mise à jour One UI 8.5 serait quelque peu décevante sur le Samsung Galaxy S23

Quels smartphones peuvent déjà télécharger la version stable de One UI 8.5 ?

Puisque l'on n'est pas à une surprise près, les Galaxy S25 ne sont visiblement pas les seuls à recevoir la mise à jour dès aujourd'hui. On savait déjà que les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 seraient aussi de la partie, mais certains smartphones premiums sortis en 2024 font également partie des heureux élus. Voici donc la liste complète des smartphones et tablettes d'ores et déjà éligibles à la mise à jour vers One UI 8.5 :

  • Galaxy S25, S25+, S25 Ultra et S25 Edge
  • Galaxy S25 FE
  • Galaxy Z Fold 7
  • Galaxy Z Flip 7
  • Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Tab S10
  • Galaxy Tab S11

Quant à la manipulation à effectuer pour installer la mise à jour, rien de plus :

  1. Rendez-vous dans les Paramètres de votre smartphone ou de votre tablette
  2. Naviguez jusqu'à la section Mise à jour logicielle
  3. Appuyez sur Téléchargement et installation
  4. Votre appareil va alors chercher la mise à jour. Si celle-ci est disponible, il ne vous restera plus qu'à cliquer dessus. Sinon, il faudra attendre encore un peu.

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