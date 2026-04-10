One UI 9 : Now Brief pourrait bien vous faire totalement oublier l’application météo de votre smartphone Galaxy

One UI 7 a introduit Now Brief, une fonction qui résume votre quotidien. Parmi les informations utiles qu’elle dispense se trouve la météo du jour. Mais Samsung pourrait améliorer cette option dopée à l’IA, notamment en matière de météo, afin de la rendre bien plus pratique.

Now Brief est l’une des nouveautés que Samsung a introduites avec One UI 7, la version de sa surcouche livrée avec les Galaxy S25. Il s’agit d’un résumé quotidien de votre journée propulsé par Gemini, qui s’adapte à vos habitudes. Le matin, Now Brief s’apparente à un topo de ce qui vous attend dans la journée ; le soir, la fonction joue plutôt un rôle de récapitulatif.

One UI 8.5 lui donne accès à davantage de sources d’informations afin que Now Brief puisse proposer un résumé toujours plus personnalisé. Et il semble que Samsung s’apprête à améliorer un nouvel aspect de sa fonctionnalité pour la rendre encore plus utile. Si cette dernière donne actuellement la météo du jour, elle pourrait bientôt donner des prévisions hebdomadaires avec One UI 9 – vous évitant ainsi de jongler entre plusieurs applications ou widgets.

Now Brief pourrait intégrer des prévisions météo hebdomadaires avec One UI 9

Les captures d’écran partagées par SammyGuru et relayées par nos confrères d'Android Authority ne laissent aucun doute : y est indiqué « Consultez la météo de cette semaine » (« Check out the weekly weather »). Sous cet intitulé s’affiche un encadré avec les prévisions sur sept jours, les températures minimales et maximales, le pourcentage d’humidité, le temps attendu le matin et l’après-midi représenté sous la forme d’icônes météo.

Now Brief étant une fonctionnalité disponible à tout moment et se voulant consultable en un coup d’œil, cette nouveauté pourrait s’avérer bien pratique : en consultant Now Brief le soir pour son « briefing », vous pourriez également voir la météo prévue pour le lendemain et déterminer comment vous habiller sans avoir à consulter une autre application.

Autre détail que laissent présager ces visuels fuités : Samsung semble tester de nouveaux thèmes pour les cartes météo, les arrière-plans se déclinant en différents tons. On ignore encore ce qui induit cette variation, peut-être l’heure de la journée ou la météo – ce qui ne serait pas impossible, Samsung introduisant avec One UI 8.5 une option transformant le fond d’écran des smartphones Galaxy en fenêtre ouverte sur la météo.

Il s’agit encore de tests et rien n’indique que ces changements seront bien déployés avec One UI 9 – ni même s’ils le seront un jour. Mais afficher des prévisions météorologiques hebdomadaires pourrait rendre Now Brief plus pertinent – répondant ainsi aux critiques de ses détracteurs.