L’iPhone 17 passe à prix sacrifié pour les French Days, mais cette remise de 140 € ne va pas durer

Vous rêvez de vous offrir le dernier smartphone haut de gamme d’Apple ? Grâce aux promotions des French Days, vous pouvez vous équiper à prix cassé. Normalement en vente à 969 €, l’iPhone 17 bénéficie d’une belle offre qui fait chuter son prix de 140 €. Il vous revient donc à 829 € seulement. On vous explique tout !

iPhone 17

Les smartphones d’Apple sont réputés pour leurs caractéristiques avancées, mais aussi leur prix qui peut être rédhibitoire. Le dernier iPhone 1è vous fait de l’oeil, et vous attendez une belle offre pour craquer ? Ce bon plan est fait pour vous.

Durant les French Days qui se déroulent du 7 au 14 septembre, de nombreuses enseignes bradent les produits high-tech. Et cette fois, Carrefour a décidé de récompenser les détenteurs de la carte de fidélité. Si vous ne l’avez pas encore, sa création est gratuite et vous pouvez le faire directement en ligne. L’iPhone 17 est affiché à 969 €, mais vous recevez 70 € sur votre cagnotte. Et pendant les French Days, le Bonus fidélité est doublé dès 100€ d’achat. Ce n’est donc pas 70 €, mais 140 € qui sont reversés sur votre carte de fidélité ! L’iPhone 17 vous revient donc à 829 € seulement !

French Days iPhone 17 : prix en chute libre, mais caractéristiques toujours aussi solides

L’iPhone 17 figure parmi les meilleurs smartphones du moment, et pour cause, avec son look premium et ses caractéristiques de haute volée, il cumule les bons points. Sous le capot, il embarque la puissante puce A19 gravée en 3 nanomètres ainsi que 8 Go de RAM. C’est donc un modèle avec des performances solides qui ne craint pas les utilisations intensives. Cette puce a également été pensée pour être plus économe en énergie, ce qui vous permet d’avoir une autonomie prolongée. Vous disposez ainsi de 30 heures d’utilisation entre chaque charge !

Côté écran, l’iPhone 17 ne déçoit pas, bien au contraire. Il est doté d’une dalle plus grande de 6,3 pouces, contre 6,1 pouces sur le précédent modèle. Et technologie ProMotion qui permet d’avoir un taux de rafraîchissement adaptatif entre 1 Hz et 120 Hz vous offre une fluidité à toute épreuve. Et avec Ceramic Shield 2, l’écran de l’iPhone 17 est plus résistant aux rayures.

La partie photo n’est pas en reste puisqu’en plus d’une caméra selfie de 18 MP, ce smartphone est équipé d’un capteur principal capable de prendre aussi bien des clichés grand-angle de 48 MP que des photos ultra grand-angle en 48 MP. Il embarque aussi un capteur avec zoom x2 de 12 MP.


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