Votre smartphone Samsung va bientôt s’assurer que vous ne ratiez aucune notification importante

Plusieurs lignes de code retrouvées au sein de One UI 9 laissent penser que Samsung travaille sur un système pour ne plus rater aucun notification. Pour cela, le géant coréen va se servir de Now Brief, qui pourrait recevoir un tout nouveau widget pour l'occasion.

galaxy S25 dossier

Samsung semble particulièrement intéressé par les notifications dernièrement. Avec One UI 8.5, le constructeur a déjà introduit une nouvelle fonctionnalité pour “prioriser les notifications”, qui permet d'avoir rapidement un aperçu des notifications les plus importantes lorsque l'on jette un oeil sur son smartphone. Mais même avec ceci, il est possible de passer à côté d'une information importante. C'est en tout cas apparemment ce que pense Samsung, qui planche d'ores et déjà sur une solution pour One UI 9.

Nos confrères d'Android Authority ont en effet retrouvé la trace de plusieurs lignes de code au sein de la prochaine grosse mise à jour de la surcouche qui vont dans ce sens. Cette fois, Samsung compte aller plus loin en se reposant sur Now Brief, sa fonctionnalité de résumé de tout ce qui est important pour l'utilisateur. Nous savons déjà que Now Brief aura droit une autre amélioration sur One UI 9, amenant l'application Météo directement sur son interface.

Sur le même sujet — One UI 8.5 : voici la solution de Samsung pour enfin personnaliser les recommandations YouTube et Spotify de Now Brief

Votre Samsung Galaxy va bientôt s'assurer que vous ne passiez pas à côté de vos notifications

Voici donc les lignes de code découvertes par Android Authority :

  • <string name=”priority_notification_insight_message_before_sleep”> Check these important notifications before you go to bed.</string>
  • <string name=”priority_notification_insight_message_morning”> Here are some important notifications from this morning.</string>
  • <string name=”priority_notification_insight_message_overnight”> Check these important notifications that came overnight.</string>

Comme vous pouvez le voir, Now Brief devrait dès One UI 9 afficher plusieurs messages sur son interface incitant l'utilisateur à consulter ses notifications. Une sélection sera effectuée en amont, probablement avec le même système déjà utilisé sur One UI 8.5. Par ailleurs, il se pourrait, toujours selon Android Authority, que Samsung prépare également un tout nouveau widget pour Now Brief pour l'occasion. Pratique pour le mettre sur son écran d'accueil et être sûr de ne rien rater.

 


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