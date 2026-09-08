Écran éteint, micro allumé, votre téléviseur LG ne dort pas vraiment quand vous croyez l’avoir éteint

L’appareil laissé en veille donne l’impression d’avoir cessé toute activité. Une vaste étude consacrée à différentes références LG aboutit pourtant à une conclusion différente. Même écran éteint, l’appareil continuerait à observer le domicile tout en captant les sons autour de lui.

Voilà des années que les TV connectées font davantage que diffuser des contenus visuels. Logiciel interne, service publicitaire et sociétés partenaires disposent aussi d’un accès à la machine. Présente sur la majorité des modèles, la reconnaissance automatique de contenu analyse depuis longtemps ce que regarde le foyer afin d’enrichir son profil. Cette pratique surprend désormais peu. Elle apparaît parmi les conditions validées au démarrage initial, généralement parcourues sans réelle attention.

Des chercheurs indépendants ont cherché à déterminer jusqu’où allait cette collecte. Des semaines durant, des outils d’analyse du trafic ont surveillé différents OLED LG commercialisés auprès du public, notamment le G5. L’équipe a examiné tous les paquets transmis puis répertorié chaque échange extérieur. La démarche ressemble à celle utilisée pour identifier un réseau pirate capable de détourner par millions des TV connectées. Les informations recueillies dépassent nettement les indications fournies par la politique de confidentialité.

Les TV LG inspectent le réseau domestique et peuvent enregistrer du son durant la veille

Selon l’enquête du collectif Gamers Nexus, les modèles LG parcourent continuellement le réseau domestique afin d’identifier les équipements qui s’y connectent, indépendamment de l’affichage. Smartphones, montres connectées et autres objets reliés à la même box sont ainsi détectés. Les outils ont également relevé certaines adresses internes et informations de localisation, ainsi que les noms des Wi-Fi alentour accompagnés de leur force de signal. Sur banc de test, un micro a capté un son parfaitement exploitable malgré une dalle apparemment éteinte. Une fois le câble Ethernet débranché, le poste a gardé l’enregistrement en mémoire avant de le transmettre quand la connexion est revenue.

Des vulnérabilités autorisant l’exécution de code à distance existent également dans webOS, logiciel développé par LG. Les détails techniques restent secrets, conformément au processus de divulgation responsable appliqué après le signalement. Quant à la branche publicitaire du groupe sud-coréen, elle affirme pouvoir toucher 363 millions d’appareils secondaires aux États-Unis. Au vu de ces résultats, l’équipe recommande de priver la TV d’accès à internet et d’employer plutôt un boîtier de streaming externe. LG n’a pas réagi.