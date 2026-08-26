Apple annonce la date de sa keynote, iPhone 18 Pro et iPhone pliable au programme

On sait quand Apple va présenter ses nouveaux produits, iPhone 18 Pro et iPhone pliable en tête. L’entreprise a envoyé les invitations à sa keynote de rentrée.

keynote apple
Crédit : Apple

On pouvait s’en douter, mais c’est désormais confirmé : la keynote de rentrée d’Apple aura lieu le 9 septembre prochain. La firme a officialisé la nouvelle par l’envoi d’invitations à la presse. La conférence commencera à 19 h, heure de Paris (10 h, heure locale). L’événement se tiendra comme toujours au Steve Jobs Theater de l’Apple Park, à Cupertino, en Californie, et pourra être suivi en streaming vidéo sur le site officiel d’Apple et sur YouTube.

Le slogan de cette keynote est “Surprise and shine” en anglais, qui a été traduit par “Un jour nouveau. Bientôt” en français. On sait déjà que la conférence va être marquée par deux éléments majeurs. Le premier sera la présence sur scène de John Ternus, qui sera introduit comme nouveau PDG d’Apple à la place de Tim Cook ce 1ᵉʳ septembre. Pour une première dans ce rôle, John Ternus est gâté, puisqu’il pourra annoncer le tout premier iPhone pliable conçu et commercialisé par l’entreprise.

Keynote Apple : rendez-vous le 9 septembre pour l’iPhone pliable et les iPhone 18 Pro

L’iPhone pliable sera la grande vedette du show. D’après les informations déjà à notre disposition, il adoptera un format large (dit passeport), comme le récent Galaxy Z Fold 8. Malgré un prix très élevé, il serait privé de fonctionnalités comme le téléobjectif ou Face ID (remplacé par Touch ID sur la tranche). Selon les analystes, la sortie de ce produit devrait toutefois susciter un enthousiasme certain, profitant même aux modèles pliables des autres marques.

L’autre segment important de la keynote sera consacré aux iPhone 18 Pro. On n’attend pas de grands changements de design après ceux déjà opérés avec les iPhone 17 Pro l’année dernière. Rappelons qu’il n’y aura pas d’iPhone 18 ou d’iPhone Air 2 d’annoncés, ces appareils seront plutôt lancés en mars prochain.

Côté accessoires, deux modèles d’écouteurs sans fil AirPods 5 pourraient faire leur apparition, potentiellement équipés d’une nouvelle puce H3. Des montres connectées Apple Watch Series 12 et Watch Ultra 4 devraient aussi se montrer pour renouveler la gamme.


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