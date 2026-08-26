Le Xiaomi 18 Fold se montre en image, un concurrent sérieux au Galaxy Z Fold 8 et à l’iPhone pliable

On sait à quoi va ressembler le design du Xiaomi 18 Fold. Le smartphone pliable adopte un format passeport, semblable à celui du Galaxy Z Fold 8 ou de l’iPhone pliable, dont l’annonce est imminente.

Xiaomi 18 Fold
Crédit : Ice Universe

Une fuite nous offre un aperçu du Xiaomi 18 Fold. Ce nouveau modèle de smartphone pliable cède à la tendance du moment dans l’industrie : le format passeport, avec moins de hauteur que d’habitude, pour laisser plus de place à la largeur. Un tel ratio peut faciliter la prise en main, tout en améliorant l’expérience multimédia, notamment pour le visionnage de vidéos.

L’engouement autour du Galaxy Z Fold 8 de Samsung il y a quelques semaines confirme qu’il existe une forte demande pour ce type de produit. L’intérêt du public devrait même encore croître avec l’annonce du premier iPhone pliable d’Apple le 9 septembre prochain. On ne connaît pas encore le nom de ce dernier, mais Xiaomi a fait le choix de nommer son appareil 18 Fold pour se caler sur la sortie imminente de la série iPhone 18. Il s’agit du premier appareil adoptant une telle nomenclature. Jusqu’ici, Xiaomi commercialisait ses pliables sous la mention Mix Fold (ou Mix Flip pour le design à clapet), qui pourrait d’ailleurs être conservée si la marque décide de poursuivre la conception de mobiles pliables au format plus traditionnel.

Le Xiaomi 18 Fold suit la mode du ratio passeport

Le Xiaomi 18 Fold a été officialisé il y a quelques jours par l’entreprise chinoise, lorsqu’elle a lancé sa nouvelle puce Xring O3 gravée en 3 nm. Le Xiaomi 18 Fold sera justement le premier smartphone équipé du Xring O3, qui promet des performances de haute volée. Il pourrait même offrir de meilleures performances que le Snapdragon 8 Gen Elite Gen 5 de Qualcomm, en gardant à l’esprit que le Snapdragon 8 Gen Elite Gen 6 et ses déclinaisons (Pro, Extrême ?) vont bientôt arriver sur le marché.

Pour le reste, Xiaomi ne s’est pas montré bavard et n’a pas partagé de caractéristiques techniques. Le Xiaomi 18 Fold devrait être lancé dans quelques semaines en Chine, sa disponibilité en Europe n’est pas connue. On distingue un coloris rouge cerise sur l’image, couleur phare supposée des iPhone 18 Pro à venir.


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