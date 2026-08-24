Xiaomi annonce le Xring O3, enfin une puce plus puissante que les Snapdragon de Qualcomm ?

Xiaomi semble devenir un acteur sérieux de l’industrie des SoC. Sa nouvelle puce Xring O3 obtient des scores très élevés et pourrait contester l’hégémonie de Qualcomm avec ses Snapdragon.

Si on met de côté Apple, Qualcomm n’a pas réellement de rival sérieux pour la conception de puces pour smartphone. MediaTek est plébiscité pour les appareils d’entrée et de milieu de gamme, mais on fait généralement appel aux SoC Snapdragon pour équiper les mobiles premium. Samsung peine à suivre la cadence avec ses Exynos, systématiquement inférieurs. Les Tensor de Google manquent de puissance brute. Huawei embarque ses propres puces Kirin dans ses smartphones, contraint par les sanctions états-uniennes, mais les performances sont en deçà de celles de ses concurrents.

Puis nous avons Xiaomi, acteur récent sur ce segment. Son SoC XRing 01 de l’année dernière s’est retrouvé sur le Xiaomi 15S sorti en Chine pour un galop d’essai. Le groupe chinois vient d’annoncer son successeur, le Xring O3, bien plus puissant, qui équipera le Xiaomi 18 Fold, et sans doute d’autres modèles.

Le Xring O3, un rival de poids au futur Snapdragon 8 Gen Elite Gen 6 ?

Le Xring O3 est conçu à partir d’une architecture en 3 nm et Xiaomi communique un score de 5,22 millions sur l’outil de benchmark AnTuTu, ce qu’aucun smartphone n’a encore réussi à atteindre. Le premier du classement actuellement est le Red Magic 11 Pro, orienté gaming et équipé d’un Snapdragon 8 Gen Elite Gen 5, qui n’affiche “que” 4 millions. Il convient bien sûr de se méfier de ce type d’affirmation, on ne sait jamais dans quelles conditions ces résultats ont pu être obtenus. Il est probable que pour un usage réel, le Xring O3 éprouve plus de difficultés.

En attendant de pouvoir le tester, il faut en tout cas se fier à ce que nous dit Xiaomi. Le fabricant assure que le GPU du Xring O3 est 85 % plus rapide que celui du XRing 01 et 182 % plus performant en ray tracing, tout en étant 64 % plus économe en énergie. Le GPU est un G2-Ultra NX, nouveau composant d’Arm qu’on a encore jamais vu à l’œuvre. Le CPU dispose de dix cœurs, dont les plus puissant atteignent une fréquence d’horloge de 4,35 GHz. L’IA n’est pas en reste avec un NPU à quatre cœurs offrant des performances d’IA locale 45 % supérieures au modèle antérieur.