Shokz OpenRun Pro 2 : -50% sur le meilleur casque pour courir, c’est une affaire !

Les casques audio à conduction osseuse ont été une véritable révolution pour les coureurs qui peuvent dorénavant écouter leur musique tout en gardant leurs oreilles libres. Le Shokz OpenRun Pro 2 s’est imposé comme le modèle préféré des sportifs. Et avec un prix divisé par deux, il va partir comme des petits pains !

Shokz Openrun Pro 2

Quand on court en extérieur, il est primordial d’entendre les sons environnants comme les voitures qui passent ou les vélos qui sonnent. Mais comment faire si l’on veut aussi écouter de la musique ou un podcast pendant son jogging ? Depuis quelques années, la solution miracle existe : les casques à conduction osseuse. Cette technologie diffuse le son sous forme de vibrations via les os du crâne. Le conduit auditif reste donc totalement libre et capable d’entendre distinctement tous les bruits autour de vous.

Le Shokz OpenRun Pro 2 est l’un des casques à conduction osseuse les plus vendus. Mais son prix de vente conseillé de 199 euros est un vrai frein. Si vous attendiez la bonne offre pour vous équiper, c’est le moment de passer à l’action. AliExpress affiche le Shokz OpenRun Pro 2 à 114,30 euros. Et en utilisant le code promo PHD12, le prix chute à seulement 102,30 euros. En plus, il est livré gratuitement et rapidement depuis un entrepôt basé en France.

Le casque audio préféré des coureurs est à moitié prix

Le casque audio Shokz OpenRun Pro 2 combine deux technologies pour obtenir le meilleur son possible. La technologie à conduction osseuse est parfaite pour restituer les médiums et les aigus. En revanche, elle est beaucoup moins adaptée pour les basses. Shokz a donc ajouté un haut-parleur à conduction aérienne pour les basses. Le rendu est ainsi riche et équilibré.

Le casque propose quatre modes d’égalisation : Standard, Vocal, Basses et Aigus. Vous pourrez choisir celui qui vous plaît le plus et switcher entre les modes en fonction des contenus écoutés. En plus, vous pouvez ajouter deux modes d’égalisation personnalisables pour trouver les réglages précis qui vous conviennent le plus.

Conçu pour les coureurs, le Shokz OpenRun Pro 2 est léger et stable avec son système d’arceau à mémoire de forme. Il est aussi confortable avec ses crochets d’oreille. Peu importe votre activité sportive, vous n’avez aucun risque de le perdre en cours de route. Et avec la certification IP55, le casque est protégé contre la poussière et les liquides comme la pluie et la transpiration.

Pour l’autonomie, vous pouvez l’utiliser jusqu’à 12 heures d’affilée. Et en seulement 5 minutes de charge, vous récupérez 2 heures et demi d’autonomie.

Si vous voulez passer ou recevoir des appels pendant vos entraînements, vous disposez d’un double micro avec la réduction des bruits extérieurs par intelligence artificielle.


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