Xiaomi prépare une bonne surprise : ce smartphone étonnant pourrait enfin sortir en Europe

L'un des smartphones les plus originaux de Xiaomi pourrait bientôt quitter la Chine. Initialement réservé au marché chinois, ce dernier pourrait bientôt débarquer en Europe…

Dans le monde des smartphones, se distinguer de la concurrence est capital. Certains choisissent de largement miser sur les téléphones pliables. On pense notamment à Samsung, qui vient d'officiellement présenter son Galaxy Z Fold 8 Ultra. Le fabricant sud-coréen sera d'ailleurs bientôt suivi par Apple, qui repousserait la sortie de son propre smartphone pliable, l'iPhone Ultra. D'autres fabricants redoublent d'inventivité pour innover toujours plus.

On pense par exemple au Tank X de chez 8849 qui, malgré son poids de près d'un kilo, fait office de projecteur. D'autres choisissent de se focaliser sur la qualité d'écran de leurs smartphones pour se distinguer de la concurrence. Oppo serait, par exemple, sur le point d'équiper ses appareils d'écrans OLED tandem.

Mais il ne faut pas oublier Xiaomi, qui va lancer un smartphone au format XXL équipé d'une batterie monstrueuse. En effet, le fabricant chinois propose le Xiaomi 17 Pro, un smartphone particulièrement original. Celui-ci dispose en effet d'un petit écran secondaire situé au niveau du bloc photo. La dalle est en mesure d'afficher diverses notifications, et ce, même lorsque votre appareil est posé face contre terre.

Xiaomi 18 Pro : un smartphone au design original

Malheureusement pour les utilisateurs européens, le Xiaomi 17 Pro est exclusivement réservé au marché chinois. Malgré tout, le fabricant chinois ne compte pas s'arrêter là et prépare déjà la génération suivante, le Xiaomi 18 Pro. Il faut dire que Xiaomi aurait tout intérêt à rendre ce smartphone extravagant disponible en France.

Et, bonne nouvelle, le Xiaomi 18 Pro pourrait bel et bien débarquer en Europe. En effet, selon une nouvelle fuite relayée par le média XiaomiTime, le smartphone pourrait débarquer dans l'UE. Selon celui-ci, Xiaomi prévoirait de lancer le Xiaomi 18 Pro au Japon, en Russie, à Taïwan, en Turquie ainsi que… dans l'ensemble des pays de l'Espace économique européen (EEE).

Côté performances, le Xiaomi 18 Pro embarquerait une puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 gravée en 2 nm, alimentée par une batterie d'environ 7 000 mAh. Celui-ci serait équipé d'un bloc photo comprenant un capteur principal de 200 MP, accompagné d'un téléobjectif macro de 200 MP.